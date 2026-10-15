Rafael Rey explicó porqué renunció al MTC: "No tuve nunca la presión o el estrés que he tenido en este ministerio"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, explicó los motivos que lo llevaron a renunciar al cargo. En declaraciones para Cuentas Claras de Canal N, según indicó, los episodios de estrés y la presión que implicaba asumir la titularidad del sector fueron determinantes en su decisión.

Rey explicó la presión diaria por obras públicas

Rafael Rey señaló que asumir la titularidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones implicaba una tensión constante, pues debía atender las solicitudes de obras de prácticamente todas las autoridades del país en plazos muy cortos.

"La intensidad que existe en el cargo de ese trabajo, la tensión en la que uno está constantemente, porque recibes todos los días a alcaldes distritales, provinciales, diputados, senadores, y todos, con mucha razón, exigiendo obras en infraestructura para estos meses", afirmó.

#CuentasClaras | Rafael Rey, exministro de Transportes y Comunicaciones, explicó que renunció al cargo debido al estrés y la presión que implicaba atender las demandas de obras de infraestructura: "No tuve nunca la presión o el estrés que he tenido en este ministerio". Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 15, 2026

El estrés afectó su descanso y salud

Además, dejó entrever que se entrega intensamente a sus labores, lo que le impedía descansar adecuadamente y mantener una rutina de sueño saludable. Ante esta situación, su médico le recomendó dejar el cargo.

"Yo soy de esas personas que se apasionan y vive los problemas de los demás. Yo dormía tres horas en la noche, me desvelaba, iba al escritorio, regresaba al día siguiente en el mismo plan. El médico me dijo que si seguía con este estrés, no se hacía responsable", indicó.

Comparó su experiencia en otros ministerios

En comparación con sus anteriores gestiones como ministro de Producción y de Defensa, entre 2006 y 2010, Rafael Rey señaló que la carga laboral era menor, debido a que las funciones de ambas carteras eran más llevaderas.

"Era más joven, hace casi 20 años. No tuve nunca la presión o el estrés que he tenido en este ministerio. En Producción y Defensa no tienes obras todos los días, es eventualmente, planificación y enfoque. Acá era estar a pie del cañón todo el día", declaró.

En conclusión, Rafael Rey reafirmó que la presión constante y el estrés que experimentó al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fueron factores decisivos para dejar el cargo. Según explicó, la intensidad de sus labores llegó a afectar su descanso, por lo que tomó en cuenta la recomendación de su médico.