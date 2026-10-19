Juez de Miami ordenó el arresto de Raúl Castro por el derribo de avionetas de EE. UU. en 1996

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un juez de Miami firmó una orden de arresto estatal sin fianza contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, relacionada con la investigación sobre el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate y la muerte de cuatro personas en 1996. Se acusa al exmandatario cubano de cometer asesinato en primer grado, según informó el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

Orden de arresto contra Raúl Castro por caso 'Hermanos al Rescate'

El fiscal general James Uthmeier, anunció este lunes 19 de octubre en una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de Florida, que la Oficina de la Fiscalía Estatal (OSP) y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) obtuvieron una orden de arresto estatal contra Raúl Modesto Castro Ruz. Según precisó, el año pasado, se ordenó a la OSP que reabriera la investigación contra el exmandatario cubano.

De acuerdo a Uthmeier, se acusa al hermano mayor de Fidel Castro de conspiración "comunista" para cometer asesinato en primer grado por el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos aeronaves desarmadas de Hermanos al Rescate (en inglés: Brothers to the Rescue) sobre aguas internacionales.

"Raúl Castro ordenó el asesinato premeditado y con el respaldo del Estado de cuatro floridanos a sangre fría. Florida nunca cejará en su empeño de que se rindan cuentas por Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.", expresó el fiscal general de Florida.

Las autoridades estadounidenses precisaron que la orden de arresto se ampara en los artículos 777.04(3) y 782.04(1)(a)1 de los Estatutos de Florida. Asimismo, señalaron que no se le concederá fianza a Raúl Castro.

¿Qué ocurrió con las avionetas de Hermanos al Rescate?

Según la declaración jurada, la investigación apunta a que agentes cubanos que operaban en Florida recopilaron información sobre los vuelos de Hermanos al Rescate (una organización con sede en Miami, se dedicaba a localizar y auxiliar a cubanos que intentaban abandonar la isla por vía marítima) y transmitieron datos que habrían facilitado la operación de los militares cubanos.

Las dos aeronaves civiles fueron derribadas por cazas cubanos sobre aguas internacionales. En 1996, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y Primer Vicepresidente de Cuba, por lo que se le acusa de ser la persona que tomó la decisión final en la cadena de mando que autorizó el derribo de las dos avionetas estadounidenses.

De acuerdo a la investigación, Raúl Castro habría dado las órdenes permanentes a los altos mandos militares: "Bien, derríbenlos en el mar cuando aparezcan, y quienes tengan autoridad no deben consultar con nadie".

AG James Uthmeier Announces Florida Arrest Warrant for Raúl Castro for Conspiracy to Commit First-Degree Murder https://t.co/xFP8AbocJf — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 19, 2026

Orden firmada por la jueza Ariana Fajardo

En la conferencia de prensa, el fiscal general de Florida, Uthmeier, sostuvo que la orden de arresto fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, de Miami, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Florida. Asimismo, indicó que pese a que el derribo de las avionetas ocurrió hace 30 años, el caso sigue abierto y es posible que se presenten cargos adicionales.

"Esto importa porque por 30 años los oficiales del gobierno no han aplicado la ley con este hombre (Raúl Castro) ni el poder de la justicia", explicó el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

Un nuevo caso ha remecido el ámbito internacional: una jueza de Miami firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano, Raúl Castro, al considerar que existen indicios suficientes para acusarlo de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.