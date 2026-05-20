EE.UU. presenta acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Con esta acción se eleva la presión de Donald Trump sobre la isla, que lleva semanas con una situación crítica en su economía.

Gobierno estadounidense presenta acusación contra Raúl Castro

Los cargos en contra del hermano del fallecido líder revolucionario Fidel Castro, fueron presentados este miércoles, 20 de mayo, en un acto previo a una ceremonia en Miami para recordar el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos-estadounidenses, por parte de las Fuerzas Armadas de Cuba en 1996.

Cuando el desafortunado hecho se suscitó, Castro integraba el Gobierno ejerciendo el cargo de ministro de Defensa. Producto del suceso cuatro personas perdieron la vida, tres de ellas de nacionalidad norteamericana. Las personas que murieron fueron identificados como Carlos Costa, Armando Alejandro Jr. Mario de la Pena y Pablo Morales.

En ese sentid, se acusa al exmandatario cubano de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves, así lo ha anunciado el fiscal general interino del Estados Unidos, Todd Blanche.

Hay que resaltar que, el anuncio de estas acusaciones se dio durante una conferencia de prensa frente a la Torre de la Libertad, de Miami, un símbolo para los cubano-estadounidenses que escaparon del país comunista siendo este 20 de mayo la fecha reconocida como el Día de la Independencia de Cuba.

Cabe señalar que este anuncio fue recibido con fuertes gritos y aplausos por parte de la multitud presente, entre los que resaltaban un gran número de personas exiliadas.

🇺🇸🇨🇺 | URGENTE: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia formalmente la imputación del expresidente cubano Raúl Castro por los delitos de asesinato, conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. pic.twitter.com/vz4DIEHZZZ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 20, 2026

Perseguido por conspiración y homicidio: La explicación de las autoridades

El fiscal federal sostuvo que han pasado 30 años de los hechos y que el proceso judicial ha conllevado "un gran esfuerzo", pero que el tiempo no borra el asesinato y que Castro tendrá que enfrentar la ley.

Por su parte, Christopher G. Raia, subdirector de FBI, subrayó que jugaron un papel importante en este caso debido a que tenían 16 archivos del FBI. "A cualquiera que intente espiar o amenazar a nuestro país: Iremos tras de ti y te encontraremos.", expresó.

Es así que, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contre el expresidente de Cuba, Raúl Castro, por el derribo de dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate, en 1996. Ello, en el marco del Día de la Independencia de Cuba.