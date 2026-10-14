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EE. UU.: críticas a Donald Trump por publicar un video de inteligencia artificial tras la muerte de William Chapman

El mandatario norteamericano compartió imágenes generadas por inteligencia artificial sobre el felino tras el deceso del ciudadano británico, quien ingresó al recinto de los animales solo.

El presidente de EE UU comparte las imágenes en su red social
El presidente de EE UU comparte las imágenes en su red social Composición Exitosa

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 14/10/2026

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó controversia al publicar imágenes en sus plataformas tras el fallecimiento de William Chapman. Como se sabe, el joven de 23 años murió luego de ser atacado por un tigre siberiano en el Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra.

Ante ello, la familia de la víctima manifestó su profundo malestar por la rápida viralización de la grabación del ataque en diversas redes sociales. Cabe mencionar que el mandatario norteamericano no solo compartió el material original del incidente, sino que también difundió contenido generado mediante inteligencia artificial donde doma al animal.

Donald Trump publica un video tras la muerte de William Chapman

El presidente estadounidense decidió involucrarse en el tema mediante sus cuentas oficiales. En esa línea, Donald Trump publicó el clip del ataque que sufrió William Chapman durante este fin de semana y lo acompañó con un mensaje respecto a los riesgos de acercarse a estos animales en cautiverio.

"¡Nunca te metas con la naturaleza!", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y luego publicó el siguiente video.

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Posteriormente, el mandatario subió a sus redes sociales un material audiovisual creado con IA en el que interactúa con el felino al punto de domarlo y terminar en con un abrazo. El hecho genero mucha indignación entre internautas que pidieron respeto por la muerte del joven que fue atacado por el felino. 

Familiares de William Chapman exigen frenar la difusión de los videos

La policía de South Yorkshire acudió al lugar de los hechos el sábado tras recibir un aviso de emergencia. Los agentes confirmaron que el muchacho de 23 años ingresó solo al recinto. Tras el deceso, sus parientes emitieron un pronunciamiento pidiendo respeto ante el difícil momento que atraviesan.

"La publicación y difusión de contenido profundamente ofensivo está causando una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo", dijo la familia de William Chapman en un comunicado recogido por la agencia Reuters.

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Los allegados detallaron que la víctima enfrentaba una enfermedad mental grave y recibía fuerte medicación.Pese a las peticiones policiales de no propagar las grabaciones, el mandatario estadounidense compartió en Truth Social un clip de 41 segundos del incidente, seguido de un montaje de 24 segundos de felinos atacando personas al ritmo de The Lion Sleeps Tonight. La cuenta Rapid Response de la Casa Blanca replicó estas publicaciones en la red social X. 

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