EE. UU.: críticas a Donald Trump por publicar un video de inteligencia artificial tras la muerte de William Chapman

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó controversia al publicar imágenes en sus plataformas tras el fallecimiento de William Chapman. Como se sabe, el joven de 23 años murió luego de ser atacado por un tigre siberiano en el Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra.

Ante ello, la familia de la víctima manifestó su profundo malestar por la rápida viralización de la grabación del ataque en diversas redes sociales. Cabe mencionar que el mandatario norteamericano no solo compartió el material original del incidente, sino que también difundió contenido generado mediante inteligencia artificial donde doma al animal.

🚨New: President Trump posted an AI-edited clip of the Yorkshire tiger video showing himself pinning the tiger to the ground before hugging it, with "The Lion Sleeps Tonight" playing in the background. pic.twitter.com/CnBBeIXAUB — The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) October 14, 2026

Donald Trump publica un video tras la muerte de William Chapman

El presidente estadounidense decidió involucrarse en el tema mediante sus cuentas oficiales. En esa línea, Donald Trump publicó el clip del ataque que sufrió William Chapman durante este fin de semana y lo acompañó con un mensaje respecto a los riesgos de acercarse a estos animales en cautiverio.

"¡Nunca te metas con la naturaleza!", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y luego publicó el siguiente video.

Posteriormente, el mandatario subió a sus redes sociales un material audiovisual creado con IA en el que interactúa con el felino al punto de domarlo y terminar en con un abrazo. El hecho genero mucha indignación entre internautas que pidieron respeto por la muerte del joven que fue atacado por el felino.

Familiares de William Chapman exigen frenar la difusión de los videos

La policía de South Yorkshire acudió al lugar de los hechos el sábado tras recibir un aviso de emergencia. Los agentes confirmaron que el muchacho de 23 años ingresó solo al recinto. Tras el deceso, sus parientes emitieron un pronunciamiento pidiendo respeto ante el difícil momento que atraviesan.

"La publicación y difusión de contenido profundamente ofensivo está causando una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo", dijo la familia de William Chapman en un comunicado recogido por la agencia Reuters.