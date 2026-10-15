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Polémica en la Casa Blanca: nueva secretaria de prensa, Katie Zacharia, se presentaba como abogada pese a reprobar la licenciatura

Investigaciones revelaron que la portavoz señaló en repetidas ocasiones ser abogada apta para ejercer, a pesar de haber desaprobado el examen de abogacía en California en el 2011.

Vocera había minimizado la aprobación de la prueba estatal
Vocera había minimizado la aprobación de la prueba estatal (Composición Exitosa)

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 15/10/2026

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La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, se encuentra en el centro de la polémica luego de que investigaciones periodística revelaran que compartió al menos 15 publicaciones en redes sociales entre abril de 2025 y septiembre de 2026 que la identificaban como abogada con licencia para ejercer (attorney).

Los mensajes, difundidos en plataformas como X y Truth Social, consistían en titulares de medios como Fox News y segmentos televisivos que la titulaban de esa manera, los cuales fueron replicados por la propia funcionaria ante sus seguidores.

El cuestionamiento puso bajo la lupa la veracidad de las credenciales jurídicas presentadas por Zacharia tras graduarse en 2011 de la Facultad de Derecho Caruso de la Universidad Pepperdine. Según confirmaron fuentes familiarizadas con su caso e informes previos de The Wall Street Journal, la actual secretaria de prensa reprobó el examen de abogacía de California en aquel año.

La defensa de la funcionaria y su paso por China

Ante los cuestionamientos, Zacharia se defendió argumentando que, antes de realizar apariciones públicas en televisión, consultó con autoridades universitarias sobre cómo debía denominar su formación profesional.

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Según su versión, le indicaron que podía utilizar el término genérico "lawyer" (licenciada en Derecho, respaldada por su título de Juris Doctor y su experiencia en el sector legal internacional), pero se le advirtió que evitara términos como "attorney" o "esquire", reservados para quienes cuentan con licencia estatal.

Asimismo, la funcionaria restó importancia al resultado del examen al señalar que, cuando se mudó a Beijing (China) para trabajar en la división de práctica internacional del bufete Zhong Lun, consideró que la prueba era "intrascendente" para sus labores bajo la legislación extranjera.

Sin embargo, expertos legales recuerdan que en California es considerado un delito menor hacerse pasar por abogado sin haber obtenido la licencia oficial del Colegio de Abogados local.

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Investigación solicitada y respaldo de la Casa Blanca

Las revelaciones han escalado rápidamente al ámbito institucional. La organización Campaign for Accountability solicitó formalmente al Colegio de Abogados de California que investigue si Zacharia tergiversó de manera indebida sus credenciales profesionales ante la opinión pública.

Por su parte, la administración de Donald Trump salió en defensa de su portavoz, afirmando que está "especialmente calificada" apara ejercer, restando peso a la controversia desatada por su historial en redes sociales.

El caso de Katie Zacharia reabre el debate sobre la rigurosidad en la verificación de antecedentes de los altos funcionarios gubernamentales. Mientras la oposición y organizaciones civiles exigen esclarecer si indujo a error sobre sus competencias jurídicas, la Casa Blanca mantiene su respaldo institucional en medio de una creciente presión mediática.

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