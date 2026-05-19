Vladimir Putin llegó a Beijing para sostener reunión con su homólogo chino Xi Jinping: ¿Qué temas abordarán?

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Rusia, Vladimir Putin llegó a Beijing, capital de China, para reunirse con su homólogo Xi Jinping, con quien espera dejar en claro que sus lazos son inquebrantables pocos días después de la visita que hizo Donald Trump.

Putín llegó a Bijing para reunión con Xi Jinping

El mandatario ruso arribó este martes 19 de mayo al Aeropuerto Internacional de la capital china donde una banda militar lo esperó para darle la bienvenida, de acuerdo a lo mostrado por la cadena CCTV.

Esta visita tiene como objetivo primordial cerrar importantes acuerdos con su par chino, en el marco del 25 aniversario del Acuerdo de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación firmado entre Rusia y China, en el 2001.

Hay que mencionar que, la llegada de Putin a Beijing se suscita apenas unos días después de la cumbre entre el líder chino y el presidente estadounidense, Donald Trump, lo que consolida a China como el epicentro diplomático mundial.

🇨🇳🇷🇺CHINA RECIBE A LO GRANDE A PUTIN: alfombra roja, flores y limusinas pic.twitter.com/zvFhGlDMh7 — RT Última Hora (@RTultimahora) May 19, 2026

¿Qué temas abordarán ambos mandatarios?

De acuerdo a un comunicado publicado por el Kremlin, Putin y Xi mantendrán conversaciones ampliadas centradas en el fortalecimiento de la asociación estratégica, la cooperación económica y el sector energético, además de abordar asuntos internacionales urgentes como la guerra en Ucrania y la evolución de la situación en Irán.

Hay que mencionar que, los lazos entre los dos países se han profundizado desde la invasión de rusa a Ucrania en 2022. Desde entonces, el jefe de Estado ruso ha visitado territorio chino anualmente.

Además, Moscú se localiza diplomáticamente aislada en la escena mundial y depende en gran medida de Beijing en lo económico debido a que China es ahora el principal comprador de petróleo ruso sancionado.

En un mensaje de video dirigido al pueblo chino difundido este martes, Putin dijo que las relaciones han alcanzado "un nivel verdaderamente sin precedentes" y que "el comercio entre Rusia y China sigue creciendo". "Sin aliarnos contra nadie, buscamos la paz y la prosperidad universal", añadió el líder ruso, sin mencionar a ningún tercer país.

Recordemos que, la última vez que Putin visitó Beijing, en septiembre de 2025, Xi lo recibió con los brazos abiertos como a "un viejo amigo" y por su parte, el líder ruso lo cataloga como su "querido amigo".

Previo a su encuentro, ambos líderes intercambiaron "cartas de felicitación" el último domingo para conmemorar los 30 años de la asociación estratégica entre sus países. Xi Jinping que la cooperación entre Rusia y China se ha "profundizado y consolidado continuamente".