Guerra en Ucrania: Trump estaría dispuesto a reunirse con Putin y Xi Jinping para negociar el fin del conflicto

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su disposición a reunirse con los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, con el objetivo de negociar una salida diplomática a la guerra en Ucrania. Al abandonar la Casa Blanca, el líder estadounidense subrayó su intención de agotar todas las vías posibles para detener las acciones bélicas en la región.

Rumores de cumbre tripartita y postura del Kremlin

Las especulaciones sobre un posible encuentro de alto nivel cobraron fuerza tras publicaciones del diario 'The Wall Street Journal', donde se sugería que la iniciativa de una reunión entre Trump, Putin y Xi habría surgido desde el Kremlin. No obstante, las cancillerías de los países involucrados han mantenido cautela sobre la concreción inmediata de dicha cita diplomática en el calendario internacional.

Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, reconoció que el tema fue evaluado durante una conversación telefónica sostenida entre Putin y Trump el pasado 9 de octubre. Sin embargo, el funcionario desmintió que ya exista un acuerdo formal para concretar la reunión en el marco de la cumbre de la APEC prevista para noviembre en Shenzhen.

Pese a la falta de un calendario confirmado, el intercambio diplomático refleja el interés de las potencias por explorar canales alternativos de diálogo. La posibilidad de un foro tripartito continúa marcando la agenda internacional sobre el futuro del conflicto y la seguridad en Europa Oriental.

Donald Trump abre la puerta a una reunión con Vladímir Putin y Xi Jinping sobre el fin de la guerra en Ucrania sin Zelenski ▪️Cree que debería haber otro negociador por la parte ucraniana y culpa a Zelenski de que no se haya llegado a un acuerdo 🎙️@maria_carou https://t.co/dGxdEJ9aD2 Lee también Katie Zacharia: polémica secretaria de prensa de Donald Trump es despedida tras solo 5 días en el cargo October 19, 2026

Cuestionamientos a Zelenski y tensiones con Kiev

Desde la acera opuesta, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su firme rechazo a cualquier negociación que omita la representación directa de su país. Asimismo, el mandatario ucraniano acusó a la administración estadounidense de ralentizar el envío de armamento estratégico y limitar el intercambio de datos de inteligencia militar.

Frente a estos cuestionamientos, Donald Trump intensificó sus críticas hacia la gestión del líder ucraniano respecto al manejo de la crisis y el avance de las tratativas. El presidente estadounidense afirmó que el jefe de Estado en Kiev no ha facilitado las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo definitivo con la Federación Rusa.

En ese contexto, la Casa Blanca sugirió que la representación de Ucrania en las conversaciones de paz debería renovarse para destrabar el proceso diplomático. El gobernante norteamericano insistió en que es momento de que otros actores asuman la interlocución en nombre de Kiev para viabilizar una solución pacífica.

En ese sentido, Donald Trump reafirma su estrategia de buscar un entendimiento directo con las principales potencias para acelerar el fin de la guerra, reconfigurando la dinámica diplomática entre Washington, Moscú y las autoridades ucranianas.