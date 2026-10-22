Lluvias intensas e inundaciones en Ecuador dejan más de mil familias afectadas por el fenómeno El Niño

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las persistentes lluvias e inundaciones registradas en Ecuador han provocado una situación crítica en distintas provincias del país hermano. Como se sabe, las precipitaciones extremas están vinculadas a los efectos del fenómeno El Niño, el cual ha generado desbordes de ríos y acumulación de agua en zonas urbanas y rurales.

Ante ello, las autoridades ecuatorianas tomaron medidas inmediatas para hacer frente a los daños reportados en diversas infraestructuras. El presidente Daniel Noboa decretó el estado de emergencia a nivel nacional, estableciendo una alerta amarilla que busca movilizar recursos y atender a las poblaciones vulnerables afectadas por las recientes tormentas.

🔴🔵 Ecuador también atraviesa su los efectos del fenómeno El Niño tras presentarse lluvias extremas, granizadas e inundaciones en provincias como Guayas, Esmeraldas, y otras. Ante ello, el gobierno de Daniel Noboa decretó en estado de emergencia, encontrándose en alerta... pic.twitter.com/LXJas92rTK — Exitosa Noticias (@exitosape) October 22, 2026

Impacto en las provincias ecuatorianas

La emergencia climática ha golpeado principalmente a las localidades de la costa y la zona sur del país vecino. En esa línea, el periodista ecuatoriano Andrés Campos Hidalgo detalló los daños estructurales y las variaciones de temperatura registrados en las últimas jornadas.

"El fenómeno del niño está azotando Ecuador, todo Ecuador. Hace pocos días la capital, Quito, se recibió una granizada fuerte. Asimismo, hay lluvias intensas en toda la costa ecuatoriana", dijo Andrés Campos Hidalgo.

Cabe mencionar que las precipitaciones afectaron directamente a Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro. La provincia de Guayas, incluyendo la ciudad de Guayaquil, y cantones como Santa Rosa y Machala presentaron calles completamente anegadas. Además, en la frontera limítrofe con el norte del Perú, en Aguas Verdes, los termómetros marcaron altas temperaturas.

Según menciona el reporte, las corrientes de agua disminuyeron su nivel en algunos sectores al desembocar en el mar, pero las precipitaciones continuaron. Los fuertes vientos también causaron estragos significativos, como el desprendimiento del techo en una 'escuela del milenio'.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El periodista ecuatoriano Andrés Campos Hidalgo alertó la grave situación que atraviesa su país desde hace dos días por las lluvias extremas, granizadas e inundaciones en provincias como Guayas, Esmeraldas, y otras. En ese sentido, indicó que los efectos de la naturaleza guardan relación con el fenómeno El Niño; además, recordó que el gobierno de Daniel Noboa decretó en estado de emergencia, encontrándose en alerta amarilla. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Senamhi emite ALERTA ROJA para lluvias extremas para Arequipa e Ica: conoce las provincias en posible situación crítica October 22, 2026

Afectación de 1.100 familias y colapso de vías en Quito

El impacto de las lluvias alcanzó proporciones mayores en la sierra ecuatoriana, donde los sistemas de drenaje superaron su capacidad. No obstante, las autoridades continúan monitoreando el desarrollo de los eventos meteorológicos en varias ciudades clave.

"Las lluvias son muy fuertes, asimismo la temperatura ha subido hasta 34 y en algunas ocasiones hasta 35 grados. El calor es insoportable durante el día", dijo Andrés Campos Hidalgo.

Según los reportes, la entidad meteorológica Iamhi registró tormentas en Carchi, Pichincha, Napo y Morona Santiago. En la capital, Quito, una densa granizada afectó avenidas principales como 12 de Octubre, Colón y Versalles, lo que dejó vehículos a la deriva flotando en medio del agua acumulada.

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR) confirmó el colapso del muro de contención del río Chaguana en la parroquia Tendales, El Guabo, y reportó que cerca de 1.100 familias sufrieron daños. Las entidades correspondientes habilitaron colegios como alojamientos temporales para brindar asistencia inmediata a los ciudadanos.