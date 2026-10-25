Lula da Silva emite su voto en la segunda vuelta en Brasil: "voy a votar agradecido al pueblo brasileño"

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió su voto este domingo en el municipio de São Bernardo do Campo, localidad colindante con São Paulo, en el marco de la segunda vuelta electoral. Como se sabe, el mandatario postula a un cuarto mandato no consecutivo frente a su contendiente, el senador Flávio Bolsonaro.

Cabe mencionar que el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) acudió al centro de votación vistiendo una guayabera blanca, a pocos días de cumplir 81 años el próximo martes. En esa línea, estuvo acompañado por su esposa, Rosângela 'Janja' Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin, además de cinco ministros, exministros y diversos aliados políticos.

#EnVivo | Luiz Inácio Lula da Silva llegó a su centro de votación para participar en la segunda vuelta presidencial de Brasil. El mandatario mostró la bandera brasileña y posó ante la prensa antes de emitir su voto.



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Declaraciones de Luiz Inácio Lula da Silva

El mandatario sufragó cerca de las 10:02 hora local (13:02 GMT) en la escuela estatal João Firmino Correia de Araújo, ubicada en la ciudad donde inició su trayectoria política y se hizo conocido como líder sindical durante los años setenta. Ante ello, tras depositar su voto, se refirió a las movilizaciones ciudadanas registradas en los últimos 50 años en Brasil.

"Lo que vi en esta segunda vuelta no fue por un partido político, no fue por un sindicato. El pueblo fue a la calle a defender sus conquistas", dijo Luiz Inácio Lula da Silva.

No obstante, el gobernante advirtió, a los periodistas, sobre hechos aislados de violencia política ocurridos en las últimas horas, como el lanzamiento de un ladrillo contra una militante del Partido de los Trabajadores (PT) en la ciudad de Montes Claros. "Es una demostración de lo que está en juego", dijo Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eu vou votar agradecido ao povo brasileiro. O que o povo fez comigo nesses dias é muita coisa, não tem como pagar. É muita generosidade, é muito carinho, é muito amor. Eu serei eternamente grato ao comportamento do povo" - Lula ❤️⭐️ https://t.co/16WvCPJI7r — Davi Velasco (@vellascodavi) October 25, 2026

Lula descalifica a Bolsonaro como un 'miliciano'

Asimismo, el líder progresista lanzó cuestionamientos directos contra su rival electoral, el senador Flávio Bolsonaro, a quien señaló de posible corrupción tras calificarlo como un 'miliciano' y una persona descalificada tanto ética como moralmente. Finalmente, sostuvo que los votantes definen este domingo entre el respeto a la enseña nacional brasileña o una agrupación política que pretende gobernar bajo la bandera estadounidense.

"Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo. Es mucha generosidad, es mucho cariño, es mucho amor. Seré eternamente agradecido por el comportamiento del pueblo", dijo Lula en los exteriores de su centro de votación.