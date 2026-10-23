Madonna se une a The Strokes y Jorge Drexler para manifestar su respaldo a la candidatura de Lula da Silva

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El próximo domingo 25 de octubre los brasileños decidirán el futuro del país por los próximos cuatro años. La segunda vuelta enfrenta a la izquierda progresistas con Lula Da Silva contra la ultra derecha representada por Flavio Bolsonaro; ambas representantes ha encendido el debate en redes sociales en donde millones de ciudadanos se dividen entre dichas opciones.

Cantantes, grupos musicales y figuras mundiales no han sido ajenos a este evento y han manifestado su apoyo a las candidaturas. No obstante, Madonna se sumó a las figuras internaciones de la música mundial, como The Strokers, que enviaron un mensaje de poyo a la candidatura de Luiz Inácio Lula Da Silva.

Mensaje que expresa el apoyo de Madonna a Lula Da Silva

"VOTE LULA, VOTE 13"

La cantante compartió un mensaje, a través de una historia en su cuenta de Instagram, en el que alienta a los millones de brasileños a votar por el actual presidente de Brasil. El mensaje escrito destaca la importancia de preservar los bosques de la amazonia, defender la educación, proteger a los pueblos indígenas. Además, el corto breve mensaje hace un llamado a vivir con dignidad.

Cabe mencionar que el mensaje fue publicado por el fotógrafo brasileño Rafael Pavarotti, reconocido por su trabajo en la industria de la moda. No obstante, la publicación también fue compartida por la modelo estadounidense Bella Hadid.

El mensaje publicado y compartido por la cantante, estuvo acompañado por la canción Aquarela do Brasil, en la interpretación de Gal Costa. Además, en el final del mensaje se puede leer la frase "Vote Lula, Vote 13" el cual re refiere al número oficial del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil.

Figuras mundiales respaldan candidatura de Lula

Desde el ámbito musical, íconos globales como Madonna y la banda estadounidense The Strokes manifestaron públicamente su apoyo, sumándose al cantautor uruguayo Jorge Drexler y al fenómeno urbano Bad Bunny, quien incluso autorizó el uso de su música en la campaña electoral. Por otro lado, la cultura popular se hizo presente mediante creativas campañas impulsadas por creadores y colectivos dedicados al personaje animado Snoopy.

Asimismo, personalidades del mundo del cine mostraron su apoyo. Directores reconocidos como Guillermo del Toro y Pedro Almodóvar, junto a los reconocidos actores de Hollywood y el cine iberoamericano, Mark Ruffalo y Javier Bardem, se sumaron en apoyo al líder del Partido de los Trabajadores.