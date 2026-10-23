Melania Trump logra un alto al fuego entre Rusia y Ucrania: "Sin mi intervención habría sido imposible"

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este viernes 23 de octubre, la primera dama estadounidense, Melania Trump, declaró que debido a su intervención se logró un alto al fuego entre Ucrania y Rusia. Este hecho se registró en la ciudad ucraniana Oleshki y dicho cese será a partir del 29 de octubre.

Cabe mencionar que Oleshky está situada a orillas del río Dniéper, en el sur del país, donde han ocurrido gran parte de los peores combates.

Melania Trump asegura que su intervención fue clave

Este hecho se produce en medio de las tensiones y presiones de la administración Trump al presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski, para que acepte las condiciones que lleven a un alto el fuego en la guerra iniciada hace más de cuatro años con la invasión rusa a Ucrania.

"Oleshki es una ciudad en la línea del frente, al borde del desastre (...) Está claro que sin mi intervención habría sido imposible llevar ayuda humanitaria a la ciudad", situada cerca del río Dniéper, declaró en un comunicado.

El río Dniéper es la línea de frente natural en esta región del sur de Ucrania, donde han ocurrido buena parte de los peores combates. Ambos países reconocen la crisis humanitaria que ocurre en la zona, aunque se culpan por la responsabilidad de la situación y de impedir la entrada de alimentos y las evacuaciones de heridos.

"Líderes civiles, no militares, de ambos países trabajarán juntos para visitar a los residentes de Oleshki en sus hogares y determinar el nivel de ayuda que necesitan", indicó el mensaje publicado.

Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego temporal en torno a la localidad ocupada de Oleshky

Rusia confirmó el alto al fuego con Ucrania

El Kremlin ha confirmado este viernes un alto el fuego con Ucrania para la evacuación de civiles desde la zona de Oleshki, en la región de Jersón. El portavoz ruso, Dmitri Peskov, comunicó que los militares rusos están trabajando para acordar los plazos para un alto al fuego en dicha zona con la finalidad de garantizar está misión como humanitaria.

No obstante, el portavoz agradeció la intervención de la primera dama estadounidense. Mencionó que sus esfuerzos para encontrar un alto a los enfrentamientos en el lugar en conflicto fueron importantes.

"Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshki para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado", informó en un comunicado la oficina de la primera dama estadounidense.

No obstante, la Casa Blanca mencionó que tanto Melania Trump, junto con su representante, trabajaron con las autoridades de ambas naciones para responder sobre la situación crítica en Oleshki, al sur de Ucrania, en donde una población de personas adultas requieren de ayuda y atención médica de carácter urgente.