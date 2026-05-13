Portugal: Más de 250 000 fieles asistieron este 13 de mayo a la procesión de velas en honor a la Virgen de Fátima

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Hoy, como cada 13 de mayo, la Iglesia Católica conmemora un año más de la aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta en la ciudad portuguesa de Cova Da Iria, en 1917.

Asimismo, no solo se recuerda 109 años de tal acontecimiento, también se rememora que hace 45 años, el entonces papa Juan Pablo II fue víctima de un atentado en la plaza de San Pedro. El desaparecido santo padre afirmó en todo momento que la virgen fue su protectora al salvarle la vida.

Fieles acuden al santuario en Portugal por la paz mundial

Teniendo en consideración ambos episodios, más de 250 000 personas de todas partes del mundo, participaron anoche en el rezo del Santo Rosario y en la tradicional Procesión de las Velas, celebrada en el santuario de Fátima, Portugal.

Más de 250.000 personas participaron anoche en Fátima en el rezo del Santo Rosario y en la tradicional Procesión de las Velas, celebrada en la víspera del 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima. pic.twitter.com/64fpxHGHGy — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) May 13, 2026

Tal como era de esperarse, el principal pedido de los fieles fue el llamamiento a la paz mundial, en el contexto de las guerras que se vienen suscitando en Ucrania y Oriente Medio. Durante la celebración de la misa central, el patriarca de Lisboa, Rui Valério, no fue ajeno a la petición, recalcando que "la humanidad solamente encontrará paz cuando descubra de nuevo que es familia".

"Aquí nadie es extranjero, aquí nadie está solo, aquí todos somos hijos que acoge la misma madre", resaltó también en la homilía, ante la emoción de los católicos presentes en el templo, ubicado a unos 130 kilómetros al norte de Lisboa.

En esa misma línea, el obispo de Leiria-Fátima y expresidente de la Confederación Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, aprovechó las últimas palabras de la ceremonia para hacer un llamamiento similar en varios idiomas. En español, abogó por una "paz desarmada y desarmante" y pidió luchar "con el valor del amor que no distingue razas ni nacionalidades" por la justicia y la paz.

Papa León XIV: "He dedicado mi catequesis de hoy a la Santísima Virgen María"

En ocasión ocasión por la festividad de la Virgen de Fátima, durante su audiencia general de este 13 de mayo, el papa León XIV reiteró que el mundo necesita más que nunca "esperanza, concordia y fe".

Asimismo, en su saludo en portugués, el sumo pontífice confió al inmaculado corazón de María, "el clamor de paz" que surge desde distintos pueblos, especialmente aquellos que sufren por causa de la guerra.

"Hoy conmemoramos la festividad de Nuestra Señora de Fátima. En este mismo día, hace cuarenta y cinco años, se atentó contra la vida del papa Juan Pablo II, y por ello he dedicado mi catequesis de hoy a la Santísima Virgen María", expresó.

Hoy, fiesta litúrgica de la #VirgendeFátima, dirigimos la mirada al santuario donde la Virgen María entregó a los tres pastorcitos un mensaje de #paz. Encomendamos al Corazón Inmaculado de María el grito de paz y concordia que se eleva desde todos los rincones del mundo,... — Papa León XIV (@Pontifex_es) May 13, 2026

El mundo católico recordó la aparición de la Virgen de Fátima para pedir por la paz en el mundo y por salud y memoria de sus seres queridos.