Italia: segundo día de protestas acaban en disturbios saqueos a negocios en la ciudad de Milán

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La ciudad de Milán vivió este domingo su segundo día consecutivo de graves altercados en el marco de una ola de protestas que sacude a Italia. Cientos de jóvenes con el rostro cubierto y vestimenta negra se congregaron en las inmediaciones de la emblemática plaza del Duomo, donde la tensión escaló rápidamente hasta desencadenar enfrentamientos directos con la policía antidisturbios.

Los grupos lanzaron objetos contra vehículos policiales, levantaron barricadas y destruyeron mobiliario urbano. La situación se tornó crítica cuando los manifestantes irrumpieron en una calle comercial próxima para saquear un supermercado, romper escaparates y vandalizar bicicletas y monopatines.

Ante este escenario, las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud, mientras que el alcalde milanés, Giuseppe Sala, calificó los hechos como devastadores y reflejo de un fenómeno de tensión internacional.

🇮🇹 | URGENTE: En la ciudad de Milán, Italia, los manifestantes han comenzado a saquear tiendas. pic.twitter.com/UX6SOpc890 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2026

Respuesta oficial y convocatoria sindical

Los balances policiales de las últimas horas indican que más de 60 personas fueron trasladadas a comisarías para controles adicionales, sumándose a los 28 detenidos que dejó la jornada previa en ciudades como Bolonia, Brescia, Bérgamo y Turín.

Ante la gravedad de los hechos, la primera ministra Giorgia Meloni convocó a una reunión de seguridad de carácter urgente para el lunes y condenó categóricamente los actos vandálicos a través de sus redes sociales, señalando que se trata de agitadores que buscan sembrar el caos bajo el pretexto de la protesta social.

🇮🇹 Se reportan saqueos masivos en Milán, Italia, durante esta noche. pic.twitter.com/8dCPp5pIOQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 18, 2026

Como respuesta institucional y ante el malestar generalizado por la crisis económica, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el sindicato más antiguo del país, anunció formalmente la convocatoria a una huelga general nacional fijada para el próximo 20 de noviembre.

Un descontento generalizado que se extiende por Europa

Las movilizaciones en Italia se producen en un contexto de creciente presión social impulsada por el encarecimiento del costo de vida, el estancamiento salarial y el deterioro de los servicios públicos.

Esta situación guarda paralelismos con las recientes protestas masivas registradas en otros países de la región como Francia, España, Portugal, Bélgica y Albania, donde la ciudadanía exige medidas legislativas urgentes frente a las diversas crisis locales, entre ellas también, la migratoria.

La escalada de violencia y los saqueos en Milán ponen de relieve la profunda tensión social que atraviesa la nación europea y gran parte del continente, obligando al Ejecutivo a replantear su estrategia de seguridad mientras los gremios sindicales endurecen su postura con miras a un paro nacional.