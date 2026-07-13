Los Olivos: Polícia desarticula banda criminal 'Los gatilleros del norte' en tienda tecnológica

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Acción contundente contra el delito. Las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) frustraron un asalto armado y retuvieron a dos hombres en una conocida tienda de tecnología en Los Olivos, ubicada en la avenida Carlos Izaguirre, a pocos metros de la muncipalidad del distrito en mención.

El administrador del local le alcanzó la alerta a los efectivos al notar una presencia inusual. Las primeras indagaciones reportan que los sujetos ingresaron al local con armas de fuego con el fin de sustraer el dinero en efectivo y varios aparatos tecnológicos. En el transcurso del asalto, sometieron y ataron a un empleado mientras los sospechosos retiraban la mercancía del establecimiento.

Intervención de los implicados

El operativo estuvo a cargo de los agentes del Escuadrón de Emergencia de Lima Norte, y su inmediata actuación facilitó la captura de dos presuntos implicados cuando aún permanecían dentro del local apoderándose de los equipos electrónicos.

A los sospechosos se le extrayeron dos armas de fuego de color negro, que portaban de manera ilegal, y un celular de alta gama que intentaban esconder en los inodoros de los servicios higiénicos de la tienda, para evitar que la Policía pueda dar con estos objetos.

Detenidos quedaron a disposición de la Depincri de Los Olivos

Identificaron a los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Kevin Abraham Quesada Barzola, de 23 años, y Yamil Basualdo Orellana, de 25 años. Estos fueron desplazados y quedando a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Deprinci) en Los Olivos para continuar con las investigaciones.

Banda ya contaría con historial

Miembros del cuerpo policial señalan que la banda 'Los Gatilleros del Norte' estaría presuntamente relacionada en otros atracos cometidos contra tiendas del mismo rubro en distintos distritos de Lima. La Policía prosigue con las investigaciones para identificar a otros presuntos integrantes de esta organización criminal y determinar su posible participación en otros robos cometidos en la capital.

En Los Olivos, efectivos de la Policía Nacional impidieron asalto de tienda tecnológica y detuvieron a los dos supuestos autores del atraco. Oficiales del Escuadrón de Emergencia de Lima Norte se encargaron de movilizarlos al Deprinci del distrito limeño para dar curso a las investigaciones. Los intervenidos fueron atrapados queriendo ocultar sus armas dentro del establicimiento.