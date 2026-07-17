Renzo Reggiardo propuso a Keiko Fujimori la creación de una Policía Municipal como una mejor arma para combatir la delincuencia

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi para iniciar coordinaciones con respecto a la lucha conjunta que tendrán desde 28 de julio contra uno de los principales flagelos que ataca a diario a la capital, siendo esta la inseguridad ciudadana.

A manera de estrategia, el burgomaestre reiteró que propuso la creación de una Policía Municipal, organismo que podría ser adscrito a la Presidencia de la República, con la finalidad de que articule directamente con los gobiernos locales para entablar estrategias más efectivas contra la delincuencia en su conjunto.

No descarta asumir el cargo de serle propuesto

Desde la nueva sede de emisión de licencias de conducir ubicada en la avenida Grau, Renzo Reggiardo recordó que su iniciativa no es de ahora, al sostener que brindaría mejores resultados contra la inseguridad ciudadana.

No obstante, no descartó que pueda ser asumida por él si es que de crearse, su máxima autoridad le propone asumir dicha función, aunque aclaró que no es su intención impulsar una institución para asumirla directamente, descartando un beneficio o interés propio, sino una nueva manera para combatir al crimen organizado.

"Creo que es necesario, una instancia del más alto nivel, empoderado por la máxima autoridad del Estado que es la Presidencia de la República y que empiece a articular con todos los sectores, porque lo que tenemos ahora es que cada sector hace lo que puede o lo que considera, pero de forma aislada (...) No tiene que ver conmigo, pero creo que es una ruta y una receta muy necesaria para mejorar los índices de criminalidad y delincuencia que hay en el país", señaló.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El alcalde de Lima Renzo Reggiardo dio detalles sobre la conversación que tuvo con Keiko Fujimori para la creación de la Policía Municipal, la cual no tiene intención de liderarla. Sobre la pensión vitalicia que ha solicitado el presidente José... pic.twitter.com/WE3Fy2tKWR — Exitosa Noticias (@exitosape) July 17, 2026

Lucha contra la delincuencia y atención al FEN: Las prioridades de Keiko Fujimori

Este jueves 16 de julio, Keiko Fujimori aseveró que el inicio de su Gobierno se caracterizará por hacerle frente a la inseguridad ciudadana y atender con todas las medidas de prevención, la llegada del Fenómeno El Niño.

"Estamos preparándonos, para que a partir del 28 de julio, pues tomemos las riendas y destino de nuestro país. Nos preocupa sí, la llegada del Fenómeno El Niño y tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden", señaló tras reunirse con el presidente José María Balcázar.

Es importante recordar que, en una entrevista brindada el último fin de semana al medio colombiano Revista Semana, la presidenta electa confirmó que en su gestión impulsará la creación de cuatro cárceles, en especial una para los delincuentes más peligrosos, teniendo como referencia a El Salvador y su presidente, Nayib Bukele, y la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Así como, incluir al Perú en el denominado Escudo de las Américas, una coalición militar y de seguridad impulsada por Donald Trump para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular.

A 11 días de que asuma funciones, Keiko Fujimori ratifica que recuperará el orden para el país, misma situación que esperan los alcaldes que últimamente vienen reuniéndose con ella.