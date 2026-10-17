Saqueos, incendios y disturbios en Francia: 400 detenidos por protestas estudiantiles y por el aumento del costo de vida

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Francia atraviesa un momento álgido en sus calles que se han visto repletas de diversos estudiantes que han alzado su voz de protesta en contra de las nuevas condiciones educativas en el país y a ello se han sumado otros ciudadanos que se han mostrado disconformes con el aumento del costo de vida. Como consecuencia de ello se han registrado saqueos, incendios y disturbios.

La álgida jornada de protestas que atraviesa Francia

Este sábado, 17 de octubre, los ciudadanos franceses han protagonizado una nueva jornada de manifestaciones en diversas ciudades mostrando su total desacuerdo con las decisiones tomadas por el Gobierno de Emmanuel Macron en materia de educación, los altos precios y el deterioro del estado de bienestar.

A raíz de ello se han desatado enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos policiales , quienes han lanzado bombas lacrimógenas, cañones de agua y granadas aturdidoras para contrarrestar el enojo de los habitantes.

Pese a ello, se han derivado disturbios y saqueos por todo el país. Acerca de ello, el primer ministro Sébastien Lecornu acusó a grupos de ultraizquierda de organizar este tipo de acciones.

Por estas situaciones de alta tensión, al menos 400 personas han sido detenidas de acuerdo a una información vertida por el ministro del Interior, Laurent Núñez, durante una comparecencia emitida esta tarde. Además, señaló que las movilizaciones han congregado a unas 550 mil personas por toda la nación y de ellas 110 mil están en París.

Presidente de Francia promete castigos por destrozos y ataques

El presidente francés, Emmanuel Macron ha prometido por su parte que desde el Gobierno establecerán mano firme contra aquellos ciudadanos que están involucrados en destrozos y ataques a comercios e instituciones públicas.

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu'à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l'ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu'à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

"Aquellos que han roto, atacado las prefecturas como los comercios, saqueado hasta nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados", ha publicado el mandatario en sus redes sociales.

Además, ha anunciado un "frente unido" contra "los que siembran el caos" que según él tienen como objetivo de derribar instituciones e "impiden que aquellos que expresan pacíficamente sus reivindicaciones lo hagan".

El campanario del Ayuntamiento de Limoges es incendiado

El fuego iniciado por los manifestantes que toman parte en las protestas a lo largo de toda Francia consumió la torre del Ayuntamiento de Limoges, un edificio de 1883 que desde 1975 contaba con protección de monumento histórico.

🇫🇷 | URGENTE: El reloj de la torre del Ayuntamiento de Limoges en Francia, edificio de 1876 y designado como monumento histórico en 1975, se ha derrumbado después de que fuera incendiado como parte de las protestas. https://t.co/vPNb2GpIJT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

En diversos videos publicados por medios y en las redes sociales se observa al edificio de estilo neorrenacentista siendo consumido por las llamas de fuego, mientras que el campanario que lo corona se fractura.

Es así que, producto de una álgida jornada de manifestaciones en diversas ciudades de Francia por parte de los ciudadanos que han levantado su voz de protesta contra las nuevas condiciones educativas y el aumento del costo de vida se han registrado al menos 400 detenidos.