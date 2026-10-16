Abelardo de la Espriella encara a 'Keko' peligroso delincuente colombiano: "¿Decías que 'no comías de tigre'?"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella encaró a alias Keko, señalado como presunto cabecilla de Los del Freseo, durante la Operación Blindaje 360 en Barranquilla. El encuentro ocurrió tras difundirse una llamada con presuntas amenazas contra el mandatario, mientras las autoridades ejecutaban acciones contra organizaciones criminales.

Operativo 'Blindaje 360' dejó 72 capturados

El despliegue de seguridad permitió la captura de 72 personas, de acuerdo con el balance actualizado atribuido a la Fiscalía. La intervención incluyó 50 allanamientos y registros, como parte de las acciones dirigidas contra estructuras investigadas por diferentes delitos en Barranquilla y municipios cercanos.

En Barranquilla, 587 efectivos de la Fuerza Pública ejecutaron la Operación Blindaje 360 contra el narcoterrorismo y los delitos de alto impacto, logrando la caída de importantes cabecillas criminales. El operativo dejó un saldo contundente de 34 allanamientos y 56 capturas por concierto para delinquir, homicidio, hurto y narcotráfico. Con toda la fuerza del Estado, el miedo cambia de bando. October 16, 2026

El operativo, denominado Blindaje 360: Sin tregua al delito, contó con la participación de 587 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército de Colombia. Las autoridades centraron las intervenciones en organizaciones vinculadas, según las investigaciones, con homicidios, extorsiones, robos y tráfico de drogas en el área metropolitana.

La intervención también buscó afectar las actividades de varias estructuras criminales que operan en la zona. Los resultados difundidos corresponden al balance reportado durante la jornada del viernes 16 de octubre del 2026. Las capturas y los registros forman parte de las acciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad.

De la Espriella confrontó a alias Keko

El episodio que llamó la atención durante el operativo fue el encuentro entre el presidente colombiano y alias Keko, detenido señalado por las autoridades como presunto cabecilla de Los del Freseo. El mandatario le recordó una llamada en la que, según los reportes, el investigado habría pronunciado amenazas en su contra.

Durante el intercambio, De la Espriella aludió a la grabación telefónica y cuestionó al detenido por sus palabras. De acuerdo con reportes de TV Caracol, alias Keko respondió que había hablado "por jod..". El cruce quedó registrado en imágenes difundidas durante la cobertura del operativo en Barranquilla.

🇨🇴 | El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella , se encaró con alias "Keko" un peligroso delincuente que pensó que nunca iba a ser capturado. pic.twitter.com/bnEPA5AfRE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 16, 2026

La confrontación se produjo mientras las autoridades desarrollaban las acciones contra las estructuras investigadas. La grabación de la llamada y el encuentro con el detenido fueron elementos centrales de la información difundida por medios colombianos sobre la intervención y sus resultados.

El caso de alias Keko se enmarca en las investigaciones contra organizaciones criminales de Barranquilla y su área metropolitana. La Operación Blindaje 360 dejó 72 capturados y 50 allanamientos, según el balance actualizado citado por Caracol Radio. Las acusaciones contra los detenidos deberán seguir el curso de las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.