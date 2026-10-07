Alcalde francés se interpone entre policías y estudiantes y termina afectado por gases lacrimógenos

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, quedó expuesto a gases lacrimógenos durante una protesta estudiantil en París, después de colocarse frente a los agentes para intentar frenar su avance. El hecho fue registrado en video mientras Francia enfrenta nuevas movilizaciones por problemas del sistema educativo.

Alcalde intentó frenar avance policial

El episodio ocurrió el martes 6 de octubre, cuando Bagayoko participaba en una marcha de estudiantes de secundaria. El alcalde se ubicó entre los jóvenes y la Policía mientras aumentaba la tensión. Luego, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos contra el grupo donde estaba.

Bagayoko, integrante de La Francia Insumisa, explicó a Reuters que los agentes habían decidido avanzar contra los estudiantes, aunque muchos no mostraban una conducta agresiva. Según su relato, permaneció en el lugar para pedir que la Policía no realizara la carga contra los manifestantes allí.

"Ellos habían decidido cargar y, efectivamente, ir contra los estudiantes, muchos de los cuales no habían mostrado ningún comportamiento agresivo hacia los agentes de Policía", anunció.

Tras el uso de los gases, el alcalde fue retirado de la zona de enfrentamiento y recibió atención para aliviar los efectos en sus ojos. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Bagayoko siendo auxiliado mientras manifestantes permanecían cerca durante la jornada desarrollada allí.

"Los estudiantes de secundaria que estaban en la calle podrían ser mis hijos... es mi responsabilidad estar a su lado", indicó.

J'étais aujourd'hui aux côtés des lycéens et des étudiants mobilisés à Paris. J'ai été témoin d'un usage totalement disproportionné de la force face à des jeunes qui demandent simplement à être entendus. J'interpelle le ministre de l'Intérieur : les consignes doivent être revues d'urgence avant qu'un drame ne survienne. Aux jeunes mobilisés : vos revendications sont justes. Continuez à vous organiser et à faire entendre votre voix. Mais ne cédez à aucune provocation. Restez unis et non-violents ! C'est par votre nombre et votre détermination que vous obligerez le gouvernement à vous entendre. — Bally Bagayoko (@BallyBagayoko) October 6, 2026

Protestas reclaman mejoras educativas

Las movilizaciones estudiantiles llevan más de dos semanas y comenzaron en zonas populares de los alrededores de París. Los estudiantes reclaman mejores condiciones educativas, debido a aulas saturadas, falta de profesores, edificios deteriorados y desigualdades que, según los manifestantes, afectan sus oportunidades educativas en Francia.

Saint-Denis fue uno de los primeros lugares donde comenzaron las protestas, a finales de septiembre. La ciudad registra niveles de pobreza superiores al promedio nacional. Bagayoko sostuvo que las protestas ocurren con frecuencia al inicio del año escolar y reclamó mayor inversión pública en educación.

Las protestas también han generado enfrentamientos entre manifestantes y policías. Desde el inicio de la movilización se han registrado más de 6.000 detenciones y decenas de estudiantes heridos. Organizaciones de derechos y sindicatos cuestionan el uso de gases, bastones y proyectiles contra menores.

El caso de Bally Bagayoko ocurrió en medio de esta creciente movilización estudiantil en Francia. Su intervención frente a la Policía, el uso de gases lacrimógenos y sus pedidos de mayor inversión educativa colocaron al alcalde de Saint-Denis en el centro de la jornada de protestas.