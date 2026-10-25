Terremoto de magnitud 7 sacude las islas de Japón: se descartó alerta de tsunami

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terremoto de magnitud 7 se registró este domingo en las islas Ogasawara, un archipiélago en el Pacífico a unos mil kilómetros al sur de Tokio. Como se sabe, el evento telúrico tuvo lugar a las 11:10, horario local. El epicentro estuvo a 470 kilómetros de profundidad, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

A pesar de ello, la autoridad confirmó que no se ha activado la alerta de tsunami tras el movimiento telúrico. Se pudo registrar que el sismo alcanzó el nivel 3 en la escala sísmica nipona, conformada por 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños, dejándose sentir también en la capital. Hasta el reporte de esta noticia se han reportado daños.

Terremoto de magnitud 7 a 470 kilómetros de profundidad

Como sabemos, Japón es un país que se caracteriza por su alta actividad sísmica, por ello, el reciente temblor en las islas Ogasawara se desarrolló frente a la costa del archipiélago y alcanzó una profundidad considerable sin representar un riesgo para el territorio.

Cabe mencionar que este país asiático está sobre el llamado 'Anillo de Fuego', una de las zonas sísmicas más activas del mundo. En consecuencia, la población sufre terremotos con relativa frecuencia, esto genera que el país experimente movimientos constantes a lo largo de todo el año.

Por el momento no se han reportado daños tras el terremoto, y las autoridades no han activado la alerta de tsunami.

Falsa alerta de terremoto de magnitud 9.9

Semanas atrás, el viernes 16 de octubre, la población vivió momentos de tensión por una falsa alerta emitida por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El sistema informático avisaba sobre un evento que podía llegar a magnitud 9.9 en la escala de Richter entre las regiones de Hokkaido y Tokai a las 12:40 hora local.

Como se sabe, los sistemas de megafonía se activaron y causó pánico. El diario Japan Times y los noticieros invocaron a buscar refugio, mientras videos en redes mostraron a visitantes de los parques de Tokio Disney sentados en el suelo.

Sin embargo, el jefe de la división de observación de terremotos y tsunamis de la JMA, descartó que la alerta haya sido real y que se tratara de un ciberataque.