Visión de la prevención de El Niño debe adaptarse al cambio climático, advierte ingeniero Luis Morán

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el ingeniero Luis Morán, especialista en gestión del riesgo de desastres, sostuvo que la visión de las labores de prevención frente al fenómeno El Niño deben adaptarse a los efectos del cambio climático, puesto que, las condiciones de la emergencia ni las infraestructuras son las mismas que hace 40 años, período en el que el Perú soportó un fuerte embate de la naturaleza.

Otro enfoque en la prevención

De acuerdo con el experto, considera que en la parte norte del país no se ha trabajado con el debido enfoque preventivo ante este evento climático. Señaló que es importante construir el desarrollo sobre la base de proyectos sostenibles en el tiempo que no tengan vulnerabilidades.

"Lamentablemente la región norte ha crecido sin esa mirada, posiblemente por los Niño eran muy espaciados en el tiempo a la vez que las ciudades no eran tan grandes. Después del 83 eso cambió y Piura ya era una ciudad consolidada y los Niño se están acortando en su periodo sobre todo por el cambio climático", sostuvo.

Indicó que un proyecto de envergadura o de visión a futuro puede tener una maduración máxima de 10 años y es importante que inicien para que alguien los termine. Resaltó que eso es lo que debe apuntar un político que quiera garantizar el desarrollo de su región.

No podemos hacer más de lo mismo, tenemos que cambiar la forma de ver las cosas y lo más importante es no esperar hasta el final, sino con anticipación enmarcarse en los proyectos grandes. El detalle que muchas autoridades no quieren esos trabajos porque no terminan inaugurándolos", sentenció.

Obras ante El Niño empiezan tarde

En otro momento de la entrevista, el ingeniero Morán resaltó que en el país las obras para enfrentar El Niño empiezan entre seis y ocho meses antes de que llegue el fenómeno, cuando ya es tarde. Sostuvo que todos los gobiernos pasados han tenido la misma mecánica de no atender la emergencia.

"Todos los gobiernos anteriores han tenido la misma mecánica de no atender las reales necesidades de las regiones, en especial Piura que conozco bien y es el laboratorio más grande del fenómeno El Niño antes de Tumbes y Chiclayo", expresó.

El ingeniero Luis Morán cuestionó que las autoridades no tengan una visión a largo plazo con las obras que se realizan en prevención ante El Niño. Señaló que uno que realmente comprometido con su región trabajaría en pro de dejarla avanzadas aunque no sea quien las inaugure.