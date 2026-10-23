Tragedia en Italia: mujer intenta tomar una foto sobre una montaña y cae al vacío frente a su familia

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una jornada de vacaciones familiares terminó en tragedia en los Alpes italianos cuando una turista identificada como Michelle Alejandra Rubio Leiva, de 36 años, cayó aproximadamente 300 metros por una pendiente en la zona de Forcella Pordoi, ubicada a unos 2.750 metros sobre el nivel del mar en la región de Trentino.

De acuerdo con las reconstrucciones y los reportes de medios locales, la mujer se encontraba recorriendo el sector del Sass Pordoi junto a sus seres queridos cuando decidió apartarse brevemente del camino principal para acercarse a un punto panorámico y capturar una imagen del paisaje.

En ese tramo expuesto de terreno empinado y piedras sueltas, perdió el equilibrio y se precipitó al vacío ante la atónita mirada de su hermana y otros familiares.

Operativo y confirmación de muerte

Tras presenciar el fatídico suceso, los testigos y familiares dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. La central activó de forma instantánea al equipo de Alta Val di Fassa del Servicio de Rescate Alpino y Espeleológico de Trentino y coordinó la participación de un helicóptero sanitario.

Sass Pordoi

Un rescatista que se encontraba operando en la zona logró llegar con rapidez hasta el lugar del accidente para transmitir las coordenadas exactas de la ubicación a la tripulación aérea.

Pese a la pronta intervención del personal médico trasladado en la aeronave, las lesiones sufridas por la excursionista resultaron graves en extremo, confirmando su deceso en el lugar. Las labores de recuperación del cuerpo y evacuación de los familiares hacia la localidad de Canazei concluyeron tras un complejo despliegue aéreo y terrestre coordinado con los Carabinieri.

Perfil de la víctima

Michelle Alejandra Rubio Leiva, de nacionalidad estadounidense y residente en Florida, había nacido en Guatemala y desarrollado una sólida carrera profesional vinculada a la comunicación, el marketing, la consultoría y el desarrollo empresarial.

Tras formarse en la Universidad Brigham Young entre 2008 y 2012, adoptó recientemente un estilo de vida enfocado en el nomadismo digital, lo que la llevó a trasladarse a Roma en 2025 para trabajar de manera remota.

Michelle Alejandra Rubio Leiva

Además de su faceta corporativa, Michelle destacaba por su participación activa en iniciativas de voluntariado internacional enfocadas en apoyar a jóvenes y comunidades vulnerables. Su viaje por los paisajes montañosos del norte de Italia formaba parte de un esperado descanso familiar que se vio interrumpido por este trágico accidente.

El trágico fallecimiento de Michelle Alejandra Rubio Leiva en los Dolomitas pone de relieve los peligros latentes en zonas de alta montaña y la importancia extrema de extremar las precauciones al transitar por senderos expuestos.