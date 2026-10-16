Japón emite por error una alerta de terremoto de magnitud 9.9 provocando pánico en su población

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La población japonesa vivió momentos de tensión, aunque breve, luego de que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta falsa de terremoto que avisaba que este fenómeno natural podría llegar a ser de magnitud 9.9 en la escala de Richter, entre las regiones de Hokkaido y Tokai.

Agencia Meteorológica de Japón emite alerta por error de sismo de 9.9 grados

De acuerdo al diario local Japan Times esta situación se trató de un error del sistema informático del organismo encargado de la observación y el pronóstico de fenómenos naturales, la cual envió mensajes a los ciudadanos cerca de las 12:40 (hora local) y se activaron los sistemas de megafonía ocasionando momentos de pánico generalizado.

El medio de comunicción indica que los noticieros hicieron eco de la situación y, de forma inmediata, invocaron a las personas a que buscaran refugio. Cabe señalar que según consignó, dos minutos antes de la alerta, se registró un temblor de magnitud 6.9 frente a la península rusa de Kamchatka lo que mantuvo expectante a los japoneses desde antes de la advertencia errónea.

🇯🇵 | La agencia meteorológica de Japón emitió por error una advertencia sobre un terremoto masivo de magnitud 9.9, lo que aparentemente llevó a los parques de Tokio Disney a entrar en modo de emergencia. https://t.co/WBXkqsWYjq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 16, 2026

Este movimiento telúrico apenas registró se percibió en la nación asiática con una intensidad de nivel 1 en la escala Shindo, en la ciudad de Hakodate, en Hokkaido, muy por debajo de las condiciones previstas por el sistema de alerta.

Uno de los videos que han venido difundiéndose en redes sociales en el que se aprecia a los visitantes de los parques de Tokio Disney sentados en el suelo tras haber recibido el mensaje en sus dispositivos móviles.

Las causas técnicas del mayor error sísmico registrado de Japón

Después de ocho minutos de incertidumbre, las autoridades retiraron la alerta de emergencia dando por finalizada la situación que alertó a los habitantes del país nipón y que se podría haber convertido en el mayor terremoto que se tiene registro. Hubiese superado inclusive el que ocurrió en 1960 que alcanzó 9.5 grados.

Ayataka Ebita, jefe de la división de observación de terremotos y tsunamis de la JMA, declaró en una rueda de prensa que el sistema de la agencia había situado erróneamente el epicentro del terremoto frente a las islas Kuriles y había sobreestimado su magnitud, lo que provocó la alerta inicial. De manera preliminar se descartó un cibertataque.

🇯🇵 La agencia meteorológica de Japón emitió por error una alerta de sismo de magnitud 9.9 de Hokkaido a Tokai; el sismo real fue de 6.9 cerca de Kamchatka y la retiró en 8 minutos, según The Japan Times https://t.co/i3LuktY0zS — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) October 16, 2026

Es así que, la Agencia Meteorológica de Japón emitió por error una alerta por un eventual terremoto de magnitud 9.9, un suceso sin precedentes que desató pánico en la población este viernes, 16 de octubre.