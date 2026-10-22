Donald Trump sorprende con cuestionamiento a Claudia Sheinbaum: "¿Cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta?"

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Donald Trump volvió a referirse a Claudia Sheinbaum durante un acto político en Estados Unidos, donde comentó sobre el pasado de la presidenta mexicana como bailarina de ballet. Sus declaraciones se produjeron en Carolina del Sur y también incluyeron referencias a una conversación sobre el nombre del golfo de México.

Trump recuerda el pasado artístico de Claudia Sheinbaum

Durante su intervención en el T. Ed Garrison Arena, vinculado a la Universidad de Clemson, Trump mencionó la trayectoria de Sheinbaum antes de llegar a la Presidencia de México. El mandatario estadounidense expresó su sorpresa por el cambio entre la actividad artística y la carrera política de la gobernante.

"No sé cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta de México. ¿Cómo diablos ocurrió eso?", añadió.

Las palabras de Trump se pronunciaron durante un mitin en Carolina del Sur, donde también relató una conversación telefónica relacionada con la denominación del golfo de México.

Sheinbaum ha contado anteriormente que practicó ballet durante su infancia. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, decidió seguir el camino de las ciencias y se matriculó en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

🔴Durante un acto de campaña en Carolina del Sur, el presidente de EU, Donald Trump, cuestionó cómo la presidenta Claudia Sheinbaum pasó de ser bailarina a gobernar México.



El mandatario estadounidense añadió que, en una llamada, Sheinbaum le pidió no cambiar el nombre del... pic.twitter.com/JWQ0mjCdSV — Azucena Uresti (@azucenau) October 22, 2026

La llamada sobre el nombre del golfo de México

En el mismo discurso, Trump recordó una supuesta llamada telefónica con la presidenta mexicana, vinculada a su iniciativa de utilizar el nombre «Golfo de América» en Estados Unidos. Esta denominación fue impulsada por el Gobierno estadounidense y generó diferencias con México, que mantiene el nombre tradicional de golfo de México.

La conversación fue parte del relato del presidente estadounidense durante el acto político. Allí, Trump relacionó el intercambio con Sheinbaum con sus comentarios sobre la trayectoria de la mandataria mexicana, aunque el tema del nombre del golfo constituye un asunto distinto de su formación académica.

La presidenta mexicana, por su parte, estudió Física en la UNAM y luego cursó estudios de posgrado en Ingeniería Energética. Antes de ingresar a la política, desarrolló una trayectoria académica vinculada a la investigación y a temas relacionados con la energía y el medioambiente.

La frase de Trump sobre Claudia Sheinbaum, su etapa de ballet y su formación como física marcaron el contenido del discurso en Carolina del Sur. La referencia a la llamada telefónica también volvió a poner sobre la mesa la controversia entre México y Estados Unidos por el nombre del golfo.