Volcán Dukono: erupción dejó tres excursionistas muertos y obligó a evacuar a 17 personas

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La erupción del volcán Dukono, ubicado en la isla de Halmahera, Indonesia, dejó tres excursionistas muertos y obligó a desplegar un operativo de rescate. El desastre ocurrió el 8 de mayo de 2026, cuando una columna de ceniza se elevó varios kilómetros sobre el cráter.

Volcán Dukono: rescate terminó con tres víctimas mortales

Según Reuters, dos de los fallecidos eran ciudadanos de Singapur y la tercera víctima era una mujer indonesia. Las labores de búsqueda se desarrollaron en medio de la actividad volcánica, que dificultó el acceso de los equipos de emergencia a la zona afectada.

La erupción generó una columna de ceniza que alcanzó aproximadamente los 10 kilómetros de altura. Las condiciones en el monte Dukono complicaron las tareas de rescate durante las primeras horas luego del suceso.

Los equipos de emergencia también evacuaron a 17 excursionistas que sobrevivieron a la erupción. Después de dos días de operaciones, las autoridades lograron recuperar los cuerpos de las 3 víctimas.

El operativo se realizó en un entorno de riesgo debido a la continuidad de la actividad volcánica. Los rescatistas tuvieron que avanzar con precaución para localizar a los excursionistas afectados y trasladar los cuerpos, mientras las autoridades mantenían las medidas de seguridad en el área.

🌋🤯 ¡Tragedia en el volcán Dukono! Tres excursionistas murieron tras una erupción en Indonesia, cuando un grupo se encontraba cerca del cráter. Las autoridades investigan al guía turístico por presuntamente ignorar las alertas de peligro. #diariocambio #Puebla https://t.co/okFFQbf6Ga October 18, 2026

Restricciones de acceso e investigación tras la erupción

Antes del incidente, las autoridades habían establecido una zona de exclusión de 4 kilómetros alrededor del cráter y prohibido el ascenso al volcán. Estas medidas buscaban limitar la presencia de personas en un sector expuesto a los peligros de la actividad volcánica.

Pese a las restricciones, un grupo de excursionistas se encontraba en el área cuando ocurrió la erupción. La Policía inició una investigación para determinar las circunstancias del ingreso y establecer si existió alguna responsabilidad relacionada con la organización de la excursión.

Según Reuters, las autoridades investigaban a la empresa turística por una posible negligencia en la organización del recorrido. La investigación buscaba esclarecer si se respetaron las disposiciones de seguridad vigentes y las restricciones de acceso establecidas para el monte Dukono.

El caso puso en marcha las labores de rescate, la evacuación de sobrevivientes y las diligencias policiales correspondientes. La recuperación de los tres cuerpos se completó días después, mientras que las restricciones de acceso constituían una de las principales medidas de seguridad para la zona volcánica.

La erupción del volcán Dukono en Indonesia dejó tres excursionistas muertos, 17 personas evacuadas y una investigación sobre las condiciones en que se realizó la excursión.