Joven abogada muere abrazada a su perro tras terremoto de 7,4 en Colombia

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia dejó una de sus historias más dolorosas en Cali, donde la abogada Lenny Ruiz Fernández murió tras el colapso de un edificio. Entre los escombros, los rescatistas encontraron con vida a su perro Salomón.

El hallazgo de Lenny Fernández y Salomón

Lenny Ruiz Fernández, abogada oriunda de Pasto, Nariño, residía en Cali y se encontraba en el edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, cuando ocurrió el fuerte sismo del lunes 10 de agosto. La estructura colapsó durante la emergencia.

Los equipos de rescate encontraron el cuerpo de la joven entre los escombros y, debajo de ella, localizaron con vida a su perro Salomón. El animal fue retirado del lugar y trasladado para recibir atención médica después de permanecer atrapado entre los restos del inmueble.

La posición del cuerpo de Lenny habría permitido que Salomón permaneciera protegido durante el derrumbe. Sin embargo, los rescatistas indicaron que no existen pruebas técnicas para determinar si ella realizó conscientemente una maniobra para protegerlo.

🟢Último acto de amor: murió protegiendo a su perrito. Una triste historia se conoció tras el terremoto que sacudió a Cali. La joven abogada, Lenny Fernández, oriunda de Nariño, murió entre los escombros mientras abrazaba y protegía a su perro, Salomón.

Durante las labores de... pic.twitter.com/IUr86BGULf — Focus Noticias (@focusnoticia) August 11, 2026

Una mujer vinculada a la protección animal

Lenny también era conocida por su relación con la defensa de los animales. La joven había colaborado con la Junta Defensora de Animales de Pasto, donde participó en actividades relacionadas con la protección de animales y mascotas.

Familiares y allegados expresaron su pesar después de conocerse su muerte. En redes sociales también destacaron el vínculo que mantenía con los animales y, especialmente, con Salomón, quien sobrevivió al colapso del edificio.

"Prima de mi corazón, nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza", expresó un familiar tras conocer la tragedia.

El caso fue difundido ampliamente luego de que los equipos de emergencia lograran rescatar con vida a Salomón bajo los escombros. El perro recibió atención médica mientras continuaban las labores de respuesta por el terremoto registrado en Colombia.

El sismo provocó daños materiales y dejó víctimas y personas heridas en diferentes zonas. En Cali, la muerte de Lenny Ruiz Fernández y el rescate de su mascota se convirtieron en uno de los casos conocidos durante las operaciones de emergencia.

La información disponible señala que la joven abogada murió tras el colapso del edificio Ana Pilar, mientras el pequeño perro Salomón logró sobrevivir debajo de los escombros. La posición de la joven pudo proteger al animal, aunque no se estableció que se tratara de una acción intencional.