Alfonso López-Chau reafirma que la Cámara de Diputados es el "único llamado a legislar"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador de la bancada de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, reafirmó de manera categórica que la Cámara de Diputados es el único órgano constitucionalmente llamado a legislar dentro del esquema parlamentario. El legislador hizo esta precisión al recordar lo dispuesto en los reglamentos vigentes que delimitan las funciones operativas de cada instancia del Congreso.

Competencias reglamentarias y delimitación de funciones en el Congreso

Las precisiones alcanzadas por el representante de Ahora Nación responden al marco normativo que regula la distribución de facultades dentro de la estructura bicameral. En ese aspecto, se enfatizó la necesidad de respetar estrictamente los procedimientos establecidos para la formulación y aprobación de proyectos de ley.

"El reglamento de diputados y senadores no lo hemos inventado nosotros, así está y en ese reglamento se dice que el único llamado a legislar es la Cámara de Diputados", detalló.

La delimitación de competencias busca evitar duplicidades y mantener la predictibilidad jurídica en los procesos de debate y sanción de leyes. Para los integrantes de la bancada, el estricto apego al reglamento garantiza que las funciones legislativas se mantengan dentro del fuero correspondiente.

El ordenamiento interno del Parlamento establece de forma transparente cuáles son las facultades exclusivas de los diputados y las tareas de revisión o control de los senadores. En consecuencia, se insiste en que las resoluciones normativas deben seguir el cauce reglamentario sin excepciones procedimentales.

El rol técnico de las asesorías e invitación en comisiones

Respecto a la participación de los equipos técnicos en el trabajo de las comisiones parlamentarias, se destacó la pertinencia de mantener canales abiertos de coordinación institucional. La presencia de especialistas contribuye al análisis técnico, aunque la responsabilidad política recae en las autoridades electas.

"Los asesores (...) seguramente le van a informar a ellos para que ellos nos informen a nosotros porque el asesor no reemplaza al diputado ni al senador obviamente pero si lo vemos como gesto de buena voluntad que inviten a nuestros asesores", indicó.

El aporte de los profesionales de apoyo resulta clave para el sustento legal y socioeconómico de los dictámenes que evalúan las comisiones. No obstante, se remarcó que las decisiones definitivas y el ejercicio del voto corresponden únicamente a los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones.

El gesto de convocar a los equipos de asesores a las mesas de trabajo fue calificado como una iniciativa positiva para agilizar el intercambio de información. En ese sentido, Alfonso López-Chau reiteró la importancia de respetar las prerrogativas reglamentarias de la Cámara de Diputados para asegurar la legitimidad de los procesos legislativos dentro del Congreso.