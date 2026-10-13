Alfonso López Chau tras incidente protagonizado por Astudillo: "Estoy tentado de pedir su interpelación"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, cuestionó el comportamiento del ministro del Interior, César Astudillo, tras el altercado ocurrido el sábado 10 de octubre con los senadores Calisto Giampietri e Iber Maraví. El legislador señaló que está considerando impulsar una interpelación contra el titular del Ministerio del Interior (Mininter), al considerar que su actuación no fue adecuada.

López Chau considera pedir interpelación de Astudillo

Las declaraciones del parlamentario se producen luego de la controversia generada por el enfrentamiento entre Astudillo y los senadores, que motivó cuestionamientos. En ese contexto, López Chau dejó abierta la posibilidad de promover una medida contra el titular del Mininter.

"Estoy tentado de pedir su interpelación, porque no me parece que, habiendo él recibido el acuerdo de la Cámara de Diputados", manifestó López Chau al referirse al comportamiento del ministro y a los hechos registrados en la Cámara Alta.

López Chau defiende la postura de Ahora Nación

El senador también se refirió a la decisión que adoptó su bancada anteriormente, cuando no respaldó la censura contra el ministro del Interior. Según explicó, esta posición respondió a una evaluación política y a la necesidad de actuar conforme a los principios que defendía su agrupación.

"Cuando ocurrió el problema, nosotros, desde el punto de vista de los principios, respaldamos al coronel Colchado. Aparentemente, se criticó que Ahora Nación se había quedado solo porque todos estaban por censurar", sostuvo el legislador.

López Chau afirmó que la decisión de no apoyar la censura no impide que su agrupación cuestione ahora la conducta de Astudillo. Por el contrario, consideró que esa postura les permite exigir explicaciones al funcionario por lo ocurrido durante la sesión parlamentaria.

"Ganemos autoridad moral para exigir. No hemos perdido, hemos ganado la autoridad moral para decirle al ministro: usted hizo mal, su comportamiento no estuvo bien", expresó.

¿Qué ocurrió entre César Astudillo e Iber Maraví?

El incidente se registró el sábado 10 de octubre durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado, en la que se debatía el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. El intercambio verbal se produjo entre el ministro César Astudillo y el senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, luego de una intervención de la senadora Ruth Luque.

Finalmente, López Chau dejó abierta la posibilidad de solicitar la interpelación de Astudillo, aunque no anunció la presentación formal de una moción. La eventual medida permitiría que el ministro responda ante el Parlamento por los cuestionamientos planteados en su contra.