Bancada de Ahora Nación respetará aprobación de diputado sobre facultades: "Vamos por las 20"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, aseveró este viernes 16 de octubre, que su bancada hará cumplir el texto sustitutorio de facultades legislativas que fuera aprobado en la Cámara de Diputados, el pasado 6 de octubre.

En medio de la incertidumbre sobre cuál será el destino del documento que permitirá legislar al Poder Ejecutivo por 90 días, el también excandidato presidencial rechazó que la Comisión de Constitución del Senado haya incorporado más materias al texto en cuestión.

Votación de las facultades legislativas sería este lunes 19 de octubre

Con referente a la suspensión "hasta nuevo aviso" del debate en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, luego de la accidentada sesión de ayer, jueves 15 de octubre, el senador indicó que las facultades legislativas se votarán el lunes 19, para que luego pase al Pleno. Sin embargo, puntualizó que respetará lo adoptado en Cámara Baja.

"Lo que pasa es que hay distintos grupos políticos. Yo hablo por el grupo político nuestro, vamos por las 20. Eso es lo que ha acordado diputados. Yo respeto a mi Cámara de Diputados, ha planteado solamente 20, si otro grupo político plantea otra cosa, ya eso no es iniciatina nuestra", puntualizó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, aseguró que su bancada mantendrá la postura de solo respaldar los 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados en el texto de facultades legislativas. Además, ante el plazo que vencería el lunes, espera que se llegue a un consenso. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Ministro Vinelli cuestiona demora del Congreso por facultades legislativas: "La población necesita respuestas" October 17, 2026

Como se recuerda, el grupo de trabajo parlamentario que preside Carlos Mesía (Fuerza Popular) dio por concluida la reunión, luego de que las bancadas de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno lo acusaron de desconocer el reglamento de la Cámara Alta.

La controversia en la conducción de la audiencia comenzó tras la votación de la cuestión previa presentada por la senadora Patricia Iturregui para que se debata la correcta interpretación de los límites que tiene el Senado sobre el texto sustitutorio aprobado en la Cámara de Diputados.

La votación obtuvo seis votos a favor y cinco en contra; sin embargo, Mesía lo dio por rechazado, lo que provocó una serie de reclamos de los integrantes de las bancadas de oposición, retirándose de la sala.

Cabre precisar que, para las 4:30 p. m. de hoy, fueron citados los asesores de los senadores de la Comisión para que puedan emitir sus opiniones técnicas sobre la propuesta de proposición legislativa. López-Chau saludó dicha iniciativa; no obstante, aclaró que ellos no los reemplazan, por lo que será él y sus colegas, quienes tendrán la decisión final.

¿Qué contiene el texto sustitutorio aprobado en la Cámara de Diputados?

El pasado 6 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 66 votos a favor, 34 votos en contra y 24 abstenciones, el dictamen en mayoría de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por 90 días en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.

La iniciativa aborda diversas medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, entre ellas, el control migratorio, la identificación y el bloqueo de comunicaciones ilícitas, la fiscalización de armas y la reforma del sistema penitenciario, además de acciones frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

En cuanto al fenómeno El Niño, la propuesta plantea mecanismos para agilizar la atención de las poblaciones afectadas, como la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del INDECI durante los primeros 15 días de la emergencia, el respaldo a los productores agrarios, la simplificación de procedimientos para ejecutar infraestructura y medidas destinadas a garantizar vivienda, agua y saneamiento.

El debate seguirá su curso en el Senado, en medio de una visible crisis política entre ambas cámaras que conforman el Congreso de la República.