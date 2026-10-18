Álvaro Vargas Llosa asume embajada en Washington y destaca la seguridad frente a las mafias transnacionales

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El próximo 16 de noviembre, Álvaro Vargas Llosa asumirá oficialmente el cargo de embajador de Perú en Estados Unidos. El representante iniciará su labor diplomática con la presentación de sus credenciales ante la Casa Blanca, .

Ante ello, la prioridad inmediata de misión será establecer contacto con la comunidad peruana en Norteamérica, que suma casi un millón de personas. Asimismo, la embajada buscará potenciar el trabajo de los 17 consulados para fomentar el turismo, atraer nuevos inversionistas y coordinar ayuda climática.

Vargas Llosa atenderá demandas de peruanos en EE.UU.

En una entrevista para el diario El Comercio, Vargas LLosa menciona que un tercio de los peruanos en el exterior reside en territorio estadounidense. Estos ciudadanos envían remesas por más de US$5.000 millones, cifra equivalente a casi el 1,6% del Producto Bruto Interno del país, por lo que mantener las relaciones migratorias será una tarea importante.

"Si hay un sector de la comunidad peruana potencialmente en riesgo, es importante que la embajada lo sepa. Los peruanos que están allá envían más de US$5.000 millones en remesas, lo que equivale a casi el 1,6% del PBI", dijo Álvaro Vargas Llosa.

En esa línea, el intercambio comercial también presenta retos importantes. Mientras la exportación de minerales y productos agropecuarios registró un crecimiento de hasta el 20%, los despachos textiles sufrieron una contracción del 10% durante este año a causa del actual panorama de los aranceles internacionales.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La Cancillería oficializó la designación de Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en Estados Unidos. Sin embargo, todavía no se ha precisado la fecha en la que iniciará sus funciones como representante diplomático peruano en ese país.



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Seguridad y relación con China

Además, menciona que la competencia en la región ha impulsado a Estados Unidos a replantear su estrategia tras el ingreso de capitales chinos en el megaproyecto del puerto de Chancay. Ahora, el gobierno estadounidense busca respaldar a sus inversionistas privados para facilitar y asegurar su entrada competitiva en grandes infraestructuras locales.

No obstante, también se refirió sobre los temas de seguridad y de la alianza con EE.UU. para el Escudo de las Américas.

"Tenemos una vigilancia absoluta sobre nuestra soberanía. Pero si tú no permites que ingresen los militares americanos, los asesores americanos, la tecnología americana, entonces, ¿de qué te sirve el Escudo de las Américas? Es completamente absurdo. ¿Quién pone en peligro la soberanía del Perú? Las mafias transnacionales que estamos combatiendo. EE.UU. nos está ayudando a recuperar la soberanía que esas mafias ponen en peligro.", dijo.

No obstante, agrega que la cooperación bilateral trasciende el ámbito comercial e incluye proyectos de modernización en terminales como Matarani y en la Base Naval del Callao. Además, menciona que el diplomático estadounidense Bernie Navarro ha manifestado una postura directa para acelerar estas relaciones conjuntas sin los tradicionales obstáculos burocráticos.