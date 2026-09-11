Álvaro Vargas Llosa sobre la embajada en EE. UU.: agradece la propuesta del Gobierno y define su postura

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa se pronunció públicamente este viernes a través de su cuenta oficial en la red social X para expresar su agradecimiento a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, tras ser propuesto como nuevo embajador del Perú ante los Estados Unidos de América.

Álvaro Vargas Llosa acepta la propuesta diplomática y compromiso institucional

El ensayista confirmó su disposición para asumir la jefatura de la misión diplomática en Washington D.C., remarcando su intención de poner su trayectoria profesional al servicio de la representación del Estado peruano. A través de un mensaje público, dejó en claro su alineamiento con los objetivos de la política exterior en la capital estadounidense.

"De ser ratificada esta designación conforme a los procedimientos constitucionales y legales vigentes en ambos países, pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia y conocimientos y mi mayor esfuerzo, para velar por los intereses permanentes del Perú y contribuir a esta nueva fase de la relación bicentenaria entre nuestro país y la patria de Washington", escribió.

Asimismo, Vargas Llosa señaló que el ejercicio efectivo de sus funciones operativas estará subordinado al cumplimiento estricto de las normas vigentes. En esa línea, puntualizó que mantendrá una coordinación directa con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, para la ejecución de las metas bilaterales.

Agradezco profundamente a la Presidenta de la República, Keiko Fujimori, por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como Embajador del Perú ante los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Washington D.C. De ser... — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) September 11, 2026

Respeto a los canales protocolares y reserva mediática

La formalización de la representación diplomática requerirá culminar los trámites constitucionales y administrativos exigidos tanto en la legislación peruana como en la estadounidense. Este proceso incluye la recepción del beneplácito correspondiente antes del otorgamiento oficial de las credenciales.

El escritor remarcó que mantendrá una postura de estricta reserva durante el desarrollo de estas etapas protocolares. Por ello, confirmó que se abstendrá de ofrecer declaraciones o conceder entrevistas periodísticas hasta que la designación quede refrendada formalmente mediante la publicación de la Resolución Suprema.

El anuncio representa un movimiento estratégico en la agenda bilateral entre Lima y Washington, orientada a consolidar los vínculos políticos y comerciales en la nueva fase diplomática. La designación final quedará supeditada a los tiempos normativos del servicio exterior peruano.

En ese sentido, Álvaro Vargas Llosa aguardará la culminación de los procedimientos legales correspondientes para asumir de manera oficial la representación del Perú ante el Gobierno de los Estados Unidos.