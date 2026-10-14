Nombran a Álvaro Vargas Llosa como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno oficializó el nombramiento de Álvaro Augusto Mario Vargas Llosa como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en los Estados Unidos de América.

La designación quedó establecida en la Resolución Suprema N.° 173-2026-RE, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, conforme a los procedimientos contemplados en la legislación peruana para el nombramiento de representantes diplomáticos.

La resolución dispone, además, que se extiendan al funcionario las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes, documentos necesarios para formalizar su representación diplomática ante el Estado receptor.

¿Cuándo asumirá el nuevo embajador?

De acuerdo con el artículo 3 de la resolución suprema, la fecha en la que Álvaro Vargas Llosa deberá asumir oficialmente sus funciones será fijada mediante una resolución ministerial posterior. Por ello, el documento publicado el 13 de octubre formaliza su nombramiento, pero deja pendiente la determinación del momento en que comenzará a ejercer el cargo.

Asimismo, el artículo 2 establece la expedición de las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes. Estos instrumentos forman parte del procedimiento diplomático mediante el cual un representante acredita su condición ante las autoridades del país donde desempeñará sus funciones.

En sus considerandos, la Resolución Suprema N.° 173-2026-RE invoca el numeral 12 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, que contempla la facultad presidencial de nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.

La norma también precisa que los gastos que genere esta designación serán cubiertos con cargo a las partidas presupuestales correspondientes al Ministerio de Relaciones Exteriores. Finalmente, dispone que el documento sea registrado, comunicado y publicado, además de contar con el refrendo del titular de dicha cartera.

Le deseo muchos éxitos a Álvaro Vargas Llosa en su nueva responsabilidad como embajador del Perú en los Estados Unidos. Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 14, 2026

¿Quién es Álvaro Vargas Llosa?

Álvaro Vargas Llosa nació en Lima en 1966 y es periodista, escritor, ensayista y comentarista especializado en asuntos políticos e internacionales. Es hijo del reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, y ha desarrollado una trayectoria profesional en medios de comunicación de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Estudió Historia Internacional en la London School of Economics (LSE), en el Reino Unido. A lo largo de su carrera, trabajó en medios como El Nuevo Herald, ABC de España y RCN Radio, además de desempeñarse como corresponsal en Estados Unidos y publicar columnas de opinión en medios internacionales, entre ellos The Washington Post.

También ha desarrollado actividades vinculadas al análisis de políticas públicas y las relaciones internacionales. Figura como presidente de la Fundación Internacional para la Libertad y de la Cátedra Vargas Llosa, además de desempeñarse como investigador sénior del Independent Institute.

Su experiencia periodística, su participación en espacios de análisis político y su trabajo en instituciones dedicadas a asuntos internacionales forman parte de su trayectoria antes de asumir la representación diplomática peruana en Estados Unidos.

El nombramiento de Álvaro Vargas Llosa formaliza la designación de un nuevo representante diplomático peruano en Estados Unidos. El siguiente paso será establecer, mediante una resolución ministerial, la fecha en que asumirá sus funciones, mientras se completan los procedimientos correspondientes para su acreditación oficial.