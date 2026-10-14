Keiko Fujimori felicita a Álvaro Vargas Llosa por ser nombrado embajador de Perú en EE. UU.

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori expresó sus buenos deseos a Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, tras su nombramiento como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos. La lideresa política le deseó éxitos en esta nueva responsabilidad diplomática, que lo llevará a representar al país ante el Gobierno extranjero.

Keiko Fujimori saluda a Álvaro Vargas Llosa

A través de sus redes sociales, la presidenta de la República, Keiko Fujimori le deseó éxitos a Álvaro Vargas Llosa, luego que sea anunciado como embajador del Perú en los Estados Unidos, destacando puntos de su experiencia laboral en favor del país y sus relaciones bilaterales.

"Le deseo muchos éxitos a Álvaro Vargas Llosa en su nueva responsabilidad como embajador del Perú en los Estados Unidos. Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones", afirmó la mandataria.

Le deseo muchos éxitos a Álvaro Vargas Llosa en su nueva responsabilidad como embajador del Perú en los Estados Unidos. Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 14, 2026

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