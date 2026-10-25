Autorizan el viaje de la Delegación de Avanzada del Despacho Presidencial que acompañará a Keiko Fujimori al El Salvador

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno autorizó el desplazamiento de funcionarios del Despacho Presidencial que acompañarán a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, durante su visita oficial a El Salvador.

La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 361-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano el domingo 25 de octubre de 2026.

Autorizan viaje de personal presidencial a El Salvador

De acuerdo con la norma, la mandataria viajará a la ciudad de San Salvador y al municipio de Tecoluca entre el 28 y el 31 de octubre, con una agenda oficial prevista principalmente para los días 29 y 30. La autorización para la salida de la jefa de Estado fue otorgada previamente mediante la Resolución Legislativa N.° 32742.

El documento precisa que la visita busca consolidar las relaciones bilaterales entre Perú y El Salvador e impulsar mecanismos de cooperación internacional frente a desafíos comunes, entre ellos la criminalidad organizada transnacional. Asimismo, se plantea profundizar el diálogo político al más alto nivel e intercambiar experiencias en sectores como seguridad, justicia, educación y salud.

La resolución ministerial autoriza específicamente el viaje de la Delegación de Avanzada del Despacho Presidencial del 27 al 31 de octubre. En este grupo figura Héctor Eduardo Flores León, integrante de la Secretaría de Actividades Protocolares.

Agenda incluye reuniones y visitas a centros salvadoreños

La agenda presidencial contempla un encuentro privado con el presidente de El Salvador, una reunión ampliada con ministros de Estado y reuniones con autoridades salvadoreñas de las carteras de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud.

Además, la programación incluye visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales, según detalla la parte considerativa de la resolución.

Por su parte, la Comitiva Oficial que acompañará a la mandataria del 28 al 31 de octubre estará integrada por Shirley Montenegro Flores y Lizbeth Maceda Maldonado, asesoras de gabinete; el capitán de corbeta Juan Pablo Oyarce Arescureñaga, edecán presidencial; Lariza Sheila Pocco Camilo, asistente administrativa; el suboficial técnico de segunda PNP Flugencio Pérez Pérez, personal de seguridad; y Lucía Carolina Pacheco Quispe, del área de Comunicación Estratégica.

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Gastos serán cubiertos por el Despacho Presidencial

La norma establece que los pasajes aéreos y los viáticos de los integrantes de ambas delegaciones serán financiados con cargo al presupuesto institucional del Despacho Presidencial. Para cada comisionado, la resolución detalla los montos asignados por transporte y manutención durante la misión oficial.

Asimismo, el artículo 4 dispone que los funcionarios autorizados deberán presentar, dentro de los 15 días calendario posteriores a su retorno al país, un informe detallado de las actividades realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de gastos correspondiente.

La autorización formaliza el desplazamiento del personal que acompañará a Keiko Fujimori durante su visita oficial a El Salvador. El resultado de la misión se medirá por los avances concretos en la cooperación bilateral y los compromisos que puedan establecerse en materia de seguridad, justicia, educación y salud.