Keiko Fujimori invitará a Nayib Bukele a visitar el Perú: "Cuando me encuentre en El Salvador"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que invitará al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, a realizar una visita oficial al Perú.

La propuesta será comunicada durante el viaje que la jefa de Estado realizará al país centroamericano los próximos 29 y 30 de octubre, en el marco de una agenda que contempla reuniones y visitas en materia de seguridad, salud, educación y comercio.

La mandataria agradeció la invitación extendida por su homólogo salvadoreño y destacó la importancia de conocer las experiencias que viene desarrollando ese país en diferentes sectores.

Según explicó, la seguridad será uno de los principales ejes de su desplazamiento, aunque también se abordarán otras áreas de interés para la relación bilateral.

"Yo agradezco al presidente Bukele, presidente de El Salvador, por esta gentil invitación que nos ha extendido. Vamos a estar en El Salvador el 29 y el 30 de este mes y el carácter de esta visita tiene que ver principalmente con los temas de seguridad", declaró Fujimori.

Asimismo, confirmó que la invitación al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele será una de las acciones previstas durante su estadía.

"Y así como en esta oportunidad él nos está invitando, cuando me encuentre en El Salvador, le haremos la invitación correspondiente al presidente Nayib Bukele para que también venga a nuestro país", señaló.

Keiko Fujimori visitará el CECOT y conocerá medidas de seguridad

Entre las actividades previstas figura una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión salvadoreña conocida por sus estrictas medidas de seguridad. La presidenta indicó que el recorrido permitirá conocer también los trabajos productivos que se realizan en el establecimiento.

"Vamos a poder visitar el CECOT, que es esta cárcel de estrictas medidas de seguridad y donde se hacen trabajos productivos", manifestó la jefa de Estado.

La visita se enmarca en el interés del Gobierno peruano por conocer las experiencias salvadoreñas en materia de seguridad. No obstante, la declaración presidencial no detalló qué medidas específicas podrían evaluarse para una eventual aplicación en el Perú ni anunció acuerdos concretos sobre esta materia.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | La presidenta Keiko Fujimori anunció que invitará a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, a visitar el Perú. La mandataria señaló que le hará llegar la invitación durante su próximo viaje a El Salvador. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 9, 2026

Telemedicina, educación y comercio en la agenda bilateral

El viaje también comprenderá actividades relacionadas con los servicios de salud y educación. Fujimori indicó que visitará instalaciones vinculadas al sector sanitario para conocer las iniciativas de telemedicina implementadas en El Salvador.

"Además también tendremos una visita para ver el tema de salud, ya que ellos también tienen implementados temas de telemedicina. Visitaremos el sector educativo y se está trabajando en un futuro tratado de libre comercio entre ambos países", afirmó.

La presidenta adelantó, además, que viajará acompañada de varios ministros de Estado, aunque no precisó en su declaración qué integrantes del gabinete formarán parte de la delegación.

El desplazamiento de Keiko Fujimori a El Salvador buscará fortalecer el diálogo bilateral en seguridad, salud, educación y comercio. La invitación a Nayib Bukele marcará otro paso en el acercamiento entre ambos gobiernos, mientras que la posibilidad de concretar acuerdos dependerá de las gestiones y conversaciones que se desarrollen durante los próximos encuentros.