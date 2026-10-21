Calisto Giampietri responde a Ruth Luque: "Cuando ellos pierden, es dictadura; cuando ganan, es coalición democrática"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el senador Francisco Calisto Giampietri, de Renovación Popular, respondió a Ruth Luque tras sus cuestionamientos por una presunta "dictadura senatorial". El legislador cuestionó la postura de sus opositores frente a los resultados de las votaciones en el Senado.

La respuesta de Francisco Giampietri a Ruth Luque

Horas previas a que el Pleno del Senado sesione este miércoles, 21 de octubre, para debatir sobre las facultades legislativas que el Ejecutivo ha solicitado al Congreso, el integrante del Senado deslizó la posibilidad de que se lleguen a los votos necesarios para aprobar este mecanismo constitucional porque "están entendiendo la necesidad de sacar la agenda adelante y cerra el tema de una vez".

Confianza en que oposición apoye el pedido de faculatades legislativas

Además, Giampietri compartió su opinión acerca de los senadores del Partido Cívico Obras habiendo tenido ellos la llamada coalición opositora y un acuerdo de no asistir de pronto aparecieran el último lunes, 19 de octubre en el sufragio del pedido de faculatdes remitido por la Cámara de Diputados.

"Ahí hay dos cosas, primero tenemos que destacar la presencia para sentarse y sentar su posición en el debate, eso es lo más importante porque de ello se trata. En segundo lugar tenemos que entender que las modificaciones que han habido en los 7 pedidos adicionales, que complementan al pedido original varios de ellos han sido puestos por Obras", manifestó.

Sobre la designación de la hermana del senador de Obras, Daniel Barragán, señaló que "la señora tiene varios años trabajando en ese ecosistema" y subrayó que al blo que de oposición él no lo de denominaría "tan sólido que digamos" porque hay posturas diferentes entre los partidos políticos que lo conforman y que "no están sujetos a mandato imperativo".

"Es una situación en la cual ellos están tomando conciencia en la necesidad de darle las facultades al Gobierno para que pueda actuar en consecuencia y sacar hacia adelante al Perú del problema del que estamos metidos de la inseguridad y el fenómeno El Niño.

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