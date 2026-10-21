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Cámara de Diputados sesiona el jueves 21 de octubre: interpelación al ministro de Educación y derogación de la Ley del Artista en agenda

El Pleno de la Cámara de Diputados sesionará desde las 10:00 a. m. de este jueves 21 de octubre, teniendo como principales puntos de agenda la interpelación al ministro de Educación, José Antonio Chang, y la derogación de le Ley del Artista.

Pleno de la Cámara de Diputados sesiona el jueves 22 de octubre.
Pleno de la Cámara de Diputados sesiona el jueves 22 de octubre. Congreso

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/10/2026

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El Pleno de la Cámara de Diputados sesionará nuevamente este jueves 22 de octubre, desde las 10:00 a. m., como parte del Primer Período Anual de Sesiones 2026-2027, según lo acordado en su Junta de Portavoces.

De acuerdo con la agenda documentada publicada en su portal institucional, se tienen lista tres dictámenes, la concurrencia de los ministros de Educación y de la Mujer; además, de las solicitudes para crear 13 comisiones de investigación y 18 comisiones especiales

Interpelación al ministro de Educación

La sesión encabezada por el titular de la Cámara Baja, Oscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno), tiene como uno de sus principales asuntos el debate de la moción de interpelación hacia el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo

De acuerdo con el pliego interpelatorio presentado por las bancadas de oposición, el texto contiene 44 preguntas relacionadas a la crisis en la Universidad Nacional de Ucayali, el presunto hostigamiento sexual del superintendente de la Sunedu, la idoneidad en designaciones y nombramiento en el sector.

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Así como, la política del sector respecto a la educación superior universitaria, la reglamentación de la Ley 32581, Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú, entre otras consideraciones. Cabe precisar que, de no convencer su exposición ante la Cámara de Diputados, los parlamentarios podrían solicitar su censura.

Derogación de la Ley del Artista

Del mismo modo, será visto el dictamen que propone derogar la Ley 32645, Ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). Como se recuerda, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados aprobó -por unanimidad- en su sesión de este miércoles 30 de septiembre, el documento que acusa a la ley de ser es "lesiva" a la libertad de creación intelectual y artística, a la libertad de expresión, a la libertad de trabajo y a la identidad étnica y cultural y las expresiones artístico-culturales de los artistas bajo su ámbito de aplicación. 

En ese sentido, la disposición complementaria final del dictamen precisa que no tendrá validez la conformación y las acciones de la comisión organizadora encargada de elaborar el anteproyecto del estatuto y organizar la elección del primer Consejo Directivo Nacional CPAP, así como cualquier acto o acción administrativa ejecutados en el marco de la Ley N.º 32645.

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Uno de los principales cuestionamientos del presidente del grupo de trabajo parlamentario, Segundo Castrejón Fernández (Partido del Buen Gobierno), a la mencionada ley fue la exigencia de un título profesional o licenciatura formal para la incorporación al Colegio. Este requisito fue considerado como una "barrera burocrática y arbitraria" en contra de los artistas autodidactas, tradicionales, populares, comunitarios y portadores de conocimientos ancestrales

Cabe precisar que, la actual ley ha sido objetivo de crítica desde que fue impulsada en el Congreso unicameral, por lo cual su derogatoria recibe el respaldo total de los artistas del país.

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