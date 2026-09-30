Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprueba dictamen que propone derogar Colegio Profesional de Artistas del Perú

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados aprobó - por unanimidad - en su sesión de este miércoles 30 de septiembre, el dictamen que propone derogar el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP).

Como se recuerda, la también conocida "Ley del Artista" (Ley N.º 32645) fue creada en junio último por el Congreso saliente, acusada de ser es "lesiva" a la libertad de creación intelectual y artística, a la libertad de expresión, a la libertad de trabajo y a la identidad étnica y cultural y las expresiones artístico-culturales de los artistas bajo su ámbito de aplicación.

Pleno tendrá la decisión final

De acuerdo con lo adoptado por el grupo de trabajo parlamentario que preside el diputado Segundo Castrejón Fernández (Partido del Buen Gobierno), las tres proposiciones legislativas planteadas permitirán dejar sin efecto todo acto en favor del desarrollo del cuestionado Colegio.

En ese sentido, la disposición complementaria final del dictamen precisa que no tendrá validez la conformación y las acciones de la comisión organizadora encargada de elaborar el anteproyecto del estatuto y organizar la elección del primer Consejo Directivo Nacional CPAP, así como cualquier acto o acción administrativa ejecutados en el marco de la Ley N.º 32645.

Uno de los principales cuestionamientos de Castrejón Fernández a la mencionada ley fue la exigencia de un título profesional o licenciatura formal para la incorporación al Colegio.

Este requisito fue considerado como una "barrera burocrática y arbitraria" en contra de los artistas autodidactas, tradicionales, populares, comunitarios y portadores de conocimientos ancestrales.

"Según datos del Ministerio de Cultura, casi el 80 % de los creadores (artistas) se forman fuera del sistema universitario: el 37,2 % por tradición familiar o comunitaria y un 32,1 % de forma autodidacta. Solamente el 28,4 % cuenta con estudios universitarios", sostuvo el diputado.

Bajo esta consideración, la decisión final recaerá en el Pleno, instancia que decidirá formalmente la extinción o continuidad el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

Ministro de Cultura anticipó su postura en agosto

Quien se pronunció sobre la polémica que gira en torno a la ley fue el ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado. Como se recuerda, en agosto último anunció que su sector propondrá la derogatoria de la Ley N.º 32645.

"Yo creo que mucho más que conversar no hay. La solicitud directa y clara es derogarla. A partir de eso, ¿Qué cosa va a aportar el Ministerio de Cultura? Primero, como saben, para cualquier ley se requiere la opinión del sector. Es decir, cualquier ley derogatoria va a solicitar una opinión del sector cultura", afirmó.

Asimismo, refirió en su momento que las conversaciones que ha sostenido con distintos congresistas han reflejado una posición conjunta con respecto a la necesidad de derogar la denominada 'Ley del Artista'.

La actual ley ha sido objetivo de crítica desde que fue impulsada en el Congreso unicameral, por lo cual su derogatoria recibe el respaldo total de los artistas del país.