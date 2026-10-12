Minedu presenta lineamientos de disciplina escolar y establece faltas graves y muy graves: estas son las sanciones

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una ceremonia de presentación en Chaclacayo, el ministro de Educación, José Antonio Chang, junto a la presidenta Keiko Fujimori, anunciaron las nuevas medidas del Ministerio de Educación (Minedu) con los lineamientos de disciplina escolar que establecen criterios para identificar faltas graves y muy graves en las instituciones educativas.

Gobierno presenta lineamientos de disciplina escolar

La propuesta busca fortalecer la autoridad de los directores y docentes, así como establecer reglas claras para gestionar la convivencia y garantizar un entorno escolar seguro. Según lo anunciado, los lineamientos también contemplan disposiciones, criterios y procedimientos para aplicar medidas disciplinarias de acuerdo con la conducta cometida.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvo que es necesario recuperar la capacidad de las autoridades educativas para mantener el orden en las instituciones. Asimismo, señaló que la autonomía de las escuelas debe ir acompañada de responsabilidades para promover una disciplina formativa.

"Vamos a tener reglas claras, autoridad y respeto y vamos a establecer una nota de conducta. Queremos darles a los maestros disposiciones, criterios y procedimientos para gestionar la disciplina y fortalecer su rol directivo dentro de sus instituciones educativas", manifestó.

¿Cuáles son las faltas graves en los colegios?

De acuerdo con los lineamientos presentados por el Minedu, se consideran faltas graves las siguientes conductas:

Dañar la propiedad escolar.

Reincidir en tres o más faltas leves durante el año.

Usar indebidamente celulares u otros dispositivos electrónicos.

Registrar más de tres tardanzas injustificadas en un bimestre.

Cometer agresiones físicas leves o agresiones psicológicas.

Poseer o consumir sustancias prohibidas .

Presentar justificantes simples adulterados.

Vulnerar la intimidad, dignidad o integridad de otras personas.

Promover retos o conductas peligrosas o humillantes.

Atentar contra la imagen institucional.

¿Qué conductas serán consideradas faltas muy graves?

Según lo expresado por el representante del Minedu, se consideran faltas muy graves los siguientes comportamientos:

Actos de odio o apología de la violencia

Acoso escolar o violencia sexual

Extorsión, coacción o cobro de cupos

Artefactos, incendiarios o explosivos

Alteración violenta del orden, hurto o robo de bienes

Actos de discriminación como grabaciones que vulneran la intimidad

Portar o usar, armas o objetos punzocortantes

Daño intencional o destrucción de la infraestructura

Organización para actividades delictivas o apuestas, falsificación de documentos oficiales

Promoción o venta de sustancias prohibidas

Falsa denuncia, difamación u obstrucción de la labor docente

Suplantación de identidad

Difusión de información privada

Fraude en evaluaciones

Finalmente, el Minedu remarcó la importancia de recuperar la autoridad de los directores y docentes para establecer la disciplina y el orden en los colegios. Esta medida se plantea a través de los lineamientos de disciplina escolar que establece faltas graves y muy graves.