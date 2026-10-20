Caso ascensos irregulares en la PNP: diputados agendan debate final de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno de la Cámara de Diputados abordará en su sesión del jueves 29 de octubre, el informe final sobre la denuncia constitucional formulada contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzáles.

Así lo determinó la Junta de Portavoces en su reunión de hoy, martes 20 de octubre, en la que también se añadieron, dos dictámenes de proposiciones legislativas y seis mociones de orden del día que proponen la conformación de comisiones investigadoras.

Los responsabilizan de presuntamente vender ascensos en la PNP

Cabe precisar que, la denuncia fue formulada por la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, previstos en el Código Penal.

En ese sentido, el documento recomienda acusar a Walter Ayala por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio. Según el informe, se recabaron elementos de convicción que evidenciarían la instrumentalización de su cargo para vender ascensos y favorecer indebidamente a terceros.

Asimismo, recomienda acusarlo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, al haber actuado, según el documento, como intermediario y gestor de intereses ilícitos del expresidente y de terceros.

Del mismo modo, el informe propone, además, el levantamiento de fuero de los acusados para que el Ministerio Público proceda conforme a sus atribuciones, respecto de los delitos funcionales identificados. El texto acusatorio será debatido por una hora, a partir de las 3:00 p. m., tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios.

PJ dejó al voto el pedido de apelación que busca su excarcelación

El pasado 10 de septiembre, el Poder Judicial (PJ) dejó al voto el recurso de apelación contra la resolución que rechazó el habeas corpus que presentó la defensa legal (Walter Ayala) del expresidente Pedro Castillo en julio último, la cual buscaba su excarcelación, tras la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que recomendó su "libertad inmediata".

No obstante, el petitorio fue declarado improcedente el pasado 15 de agosto por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, al considerar que lo determinado por el Grupo de Trabajo "no es de carácter vinculante" al Estado Peruano y que, por ende, incide de manera directa en los "procesos o decisiones jurisdiccionales emitidas a nivel interno".

Quien se pronunció al final de la diligencia fue el expresidente Castillo Terrones, donde volvió a cuestionar la detención vivida en diciembre de 2022 y posterior sentencia a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión, impuesta en noviembre de 2025.

"Mi detención el pasado 7 de diciembre fue arbitraria. Más que arbitraria, yo diría que fue abusiva, porque no respetaron incluso la presencia de mi menor hija, con metralleta en mano (...) He sido detenido como presidente de la república en funciones. Se dice que mi detención fue en flagrancia y que yo estaba saliendo del país, cuando es totalmente falso, se lo he demostrado en un juicio", señaló.

De esta manera, el Poder Judicial decidirá si acepta la apelación o si ratifica la detención del exlíder de Perú Libre, en medio de una nueva denuncia constitucional en su contra.