Caso "golpe de Estado": fallece Raúl Alfaro, excomandante general de la PNP que ordenó la detención de Pedro Castillo

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Tte. Gral. (r) Raúl Enrique Alfaro Alvarado, falleció este miércoles 30 de septiembre a los 60 años de edad, confirmó la institución a través de sus plataformas oficiales.

El ahora desaparecido agente fue primer puesto de la promoción "Heroícos", última promoción de oficiales de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP). En agosto de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo Terrones lo designó comandante general en reemplazo de Luis Alberto Vera Llerena, permaneciendo en el cargo hasta marzo de 2023, donde fue puesto al retiro en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

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La Policía Nacional del Perú expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento del teniente general PNP (r) Raúl Enrique Alfaro Alvarado.



Nos unimos al dolor de sus familiares y seres queridos, a... pic.twitter.com/WBi3CC7Kb8 — Policía Nacional del Perú Oficial (@Policia_Peruana) September 30, 2026

Su papel en la detención de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022

Alfaro Alvarado tuvo un papel fundamental durante el intento del quebramiento del orden constitucional que buscó propiciar Pedro Castillo, tras su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022.

Según relató en una de las audiencias del juicio oral por el caso "golpe de Estado", el entonces comandante general de la PNP se encontraba en su quinto y último día de aislamiento por COVID-19; no obstante, al enterarse del anuncio de la disolución del Congreso, asumió funciones de facto por el peligro en el que se encontraba la democracia.

En ese sentido, dispuso telefónicamente al general Jorge Angulo Tejada, la detención de Castillo Terrones, al enterarse que tenía planeado asilarse en la Embajada de México en Lima, en aplicación del artículo 346 del Código Penal y el supuesto de flagrancia del inciso 3 del artículo 259 del Código Procesal Penal.

A fin de ratificar su accionar al mando de la PNP y del propio expresidente, Raúl Alfaro narró ante el Poder Judicial que Pedro Castillo le indicó cerrar el Parlamento, intervenir a la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides, y dar seguridad a los extitulares el Consejo de Ministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez.

"General, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la nación y de seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Chávez y al domicilio de sus padres". narró Alfaro en marzo del 2025.

Expresidente busca su libertad pese a ser condenado a más de 11 años de cárcel

Como se recuerda, Pedro Castillo Terrones fue condenado en noviembre de 2025 a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión, en el marco del caso "golpe de Estado".

Desde aquel entonces, a través de su defensa legal, viene presentando una serie de recursos que le permitan recuperar su libertad, luego de internamiento en el penal de Barbadillo, a mediados de diciembre de 2022.

En esa misma línea, se encuentra pendiente de pronunciamiento, el fallo de la Primera Sala Constitucional - Corte Superior de Lima, la cual el pasado 10 de septiembre, realizó la audiencia de apelación contra la resolución que rechazó el habeas corpus que buscaba su excarcelación, tras la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que recomendó su "libertad inmediata".

Cabe precisar que, en julio pasado, el organismo supranacional calificó de "arbitraria" su detención por parte de las autoridades del Perú, recomendando, además, el pago de una indemnización a su favor, tras cuestionar los procedimientos que determinaron con su captura hace casi cuatro años.