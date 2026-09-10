Pedro Castillo: PJ deja al voto recurso de apelación contra la resolución que declaró improcedente su pedido de libertad

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dejó al voto el recurso de apelación contra la resolución que rechazó el habeas corpus que presentó la defensa legal del expresidente Pedro Castillo Terrones en julio último, la cual buscaba su excarcelación, tras la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que recomendó su "libertad inmediata".

Como se recuerda, el organismo supranacional calificó de "arbitraria" su detención por parte de las autoridades del Perú, pese a que en su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, anunció un régimen de excepción, así como el cierre del Congreso y otras instituciones del Estado.

Expresidente cuestiona su estadía en el penal de Barbadillo

Luego de que el organismo de las Naciones Unidas también recomendara el pago de una indemnización a favor del exmandatario, tras cuestionar los procedimientos que determinaron con su captura hace casi cuatro años, su abogado y exministro de Defensa, Walter Ayala, presentó un recurso de habeas corpus para recuperar su libertad.

No obstante, el petitorio fue declarado improcedente el pasado 15 de agosto por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, al considerar que lo determinado por el Grupo de Trabajo "no es de carácter vinculante" al Estado Peruano y que, por ende, incide de manera directa en los "procesos o decisiones jurisdiccionales emitidas a nivel interno".

Como era de esperarse, la parte legal del exjefe de Estado formuló un recurso de apelación. Dicha audiencia tuvo lugar este jueves 10 de septiembre en la Primera Sala Constitucional - Corte Superior de Lima, donde tras escuchar a todas las partes, el juez Andrés Tapia Gonzáles dejó al voto la apelación para pronunciarse en el marco del plazo de ley.

Quien se pronunció al final de la diligencia fue el expresidente Castillo Terrones, donde volvió a cuestionar la detención vivida en diciembre de 2022 y posterior sentencia a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión, impuesta en noviembre de 2025.

"Mi detención el pasado 7 de diciembre fue arbitraria. Más que arbitraria, yo diría que fue abusiva, porque no respetaron incluso la presencia de mi menor hija, con metralleta en mano (...) He sido detenido como presidente de la república en funciones. Se dice que mi detención fue en flagrancia y que yo estaba saliendo del país, cuando es totalmente falso, se lo he demostrado en un juicio", señaló.

Grupo de la ONU cuestionó procedimiento realizado por el Congreso contra Pedro Castillo

A través de un informe de fecha 4 de junio de 2026, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU cuestionó el procedimiento llevado a cabo por el Congreso de la República durante la jornada del 7 de diciembre de 2022, argumento que tras el mensaje a la nación, el Parlamento adelantó para el mediodía la sesión donde se abordaría su vacancia presidencial, cuando estaba prevista para las 3:00 p. m.

En ese sentido, critica que, que según el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, para empezar dicho trámite se necesitaban 26 firmas, habiendo presentándose dos. Además, el Grupo de Trabajo sostiene que ni el entonces presidente ni su abogado fueron notificados para presentar sus descargos en el Pleno.

Asimismo, señala que no se respetó la prerrogativa del antejuicio político, ni al debido proceso y, además, que no se respetó su derecho a un "juicio justo", por lo que se mostraron a favor de que abandone el penal de Barbadillo.

La eventual libertad del exmandatario Pedro Castillo vuelve a estar en debate público. Será el Poder Judicial que decida si acepta la apelación o si ratifica la detención del exlíder de Perú Libre.