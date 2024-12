Caso 'cofre': Fiscal de la Nación informa que citó a Dina Boluarte para declarar el 02 de enero del 2025

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue citada a declarar el próximo 02 de enero del 2025 por el caso del vehículo presidencial, conocido como el 'cofre'.

En entrevista con Punto Final, la titular del Ministerio Público (MP) detalló que el pasado jueves 12 de diciembre firmó la resolución para la convocatoria de la mandataria a declarar ante su despacho sobre este tema.

Asimismo, Delia Espinoza precisó que no se le abrió una investigación a Dina Boluarte por la cirugía que se realizó, sino por el presunto abandono de cargo en las cuales habría incurrido.

"No se le está investigando porque haya pasado una cirugía, se está investigando porque, presuntamente, habría hecho abandono del cargo por horas o días sin justificación, sin haber comunicado al Congreso como corresponde (...) Por las horas que habría dejado de ejercer la Presidencia por, quizás, haber estado incapacitada o inconsciente", agregó.

Como se recuerda, la presidenta Dina Boluarte exhortó a la fiscal de la Nación a citarla, a fin de que pueda brindar sus descargos en medio de las investigaciones que afronta.

"Desde el inicio de la investigación han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión, pero sí la versión del rumor irresponsable. Señora fiscal de la Nación, desde el 22 de noviembre usted asumió competencias sobre este caso, llámeme y declararé. Se lo pido, se lo exijo en aras del debido proceso", mencionó.

En esa misma línea, la jefa de Estado reiteró que ella, en su calidad de máxima autoridad del Perú, está dispuesta a exponer sus argumentos en el marco de las investigaciones en su contra.

"En las cuatro oportunidades que su institución me citó con otros exfiscales, fui a declarar, y enfrenté la investigación con la verdad, pudiéndome acoger al derecho de guardar silencio y no lo hice, en señal de la transparencia y la rectitud. Esta presidenta respeta las instituciones, declara y no se corre", añadió.