Dina Boluarte afirma que dejará un mejor Perú tras su mandato: "Que el amor fluya para construir patria"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, lideró la ceremonia por el 27.° aniversario de las juntas vecinales en el Palacio de Gobierno, donde reafirmó su compromiso de dejar un Perú en mejores condiciones tras su mandato.

En su intervención, Dina Boluarte destacó los logros económicos alcanzados por su gobierno, como un crecimiento del 3,2% y una inflación del 2%, la más baja de la región.

Además, durante su discurso, la presidenta Dina Boluarte resaltó los avances económicos que, según ella, han sido uno de los pilares de su gestión.

Estos logros, según Dina Boluarte, "son el reflejo del compromiso con las metas establecidas desde el primer día de su mandato", cuando asumió el compromiso de trabajar para un país más estable y próspero.

La mandataria enfatizó que su enfoque se ha centrado en políticas orientadas a la mejora continua, destacando que el trabajo del gobierno debe ser evaluado con los resultados obtenidos y no con el pasado.

Dina Boluarte también hizo un llamado a la unidad y a superar las diferencias con el fin de construir una patria más fuerte y desarrollada.

"No me voy a cansar nunca de llamar a la más amplia unidad. La patria nos necesita unidos, no con odios ni rencores ni venganzas", dijo Dina Boluarte, subrayando que el amor por la patria debe prevalecer por encima de cualquier conflicto.