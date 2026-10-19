Ministro de Transportes exhorta a senadores a aprobar facultades legislativas: "Tienen una oportunidad de oro"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el ministro de Transportes, Angello Tangherlini, exhortó a los senadores a dejar de lado sus diferencias y aprobar las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. Según señaló, es una oportunidad para priorizar las necesidades del país.

"Tienen una oportunidad de oro"

El funcionario señaló que hoy los senadores tienen "una oportunidad de oro" para dejar de lado las diferencias políticas y aprobar las facultades extraordinarias soliicitadas por el Ejecutivo al Congreso. Además, cuestionó que no se halla llegado a un acuerdo tras varias semanas de debate enfatizando que ello "tiene consecuencias en la vida de la población".

"Ya han passo más de 50 días que el Gobierno solicitó las herrramientas para enfrentar el crimen organizado y poder atender las necesidades de los peruanos. Cada día que va pasando sin una decisión que se tome en el Congreso tiene consecuencias directas en la vida de la población (...) creemos que es momento de poner al Perú por delante de un interés político y escuchar el clamor de los ciudadanos", indicó.

En esa línea, enfatizó que "el 79% de peruanos pide que el Congreso colabore con el Gobierno para sacar adelante el país" y remarcó que dicho llamado requiere una respuesta por parte del Estado.

"Nos queda a nosotros exhortar a las bancadas a debatir, a presentar sus objeciones y utilizar los mecanismos reglamentarios. Ese es el camino para poder llegar a acuerdos, no abandonando la sesión. Cada asiento vacío que haya en esta Comisión de Constitución es una herramienta que no se le está dando al Gobierno para poder atender las necesidades del país", puntualizó.

Alerta por posibles daños a las vías por el fenómeno El Niño

En otro momento de la comunicación, el titular del MTC advirtió sobre el posible impacto del fenómeno El Niño en las vías del Perú y resaltó la importancia de adoptar medidas de prevención para enfrentar una eventual situación adversa.

En el día en que la Comisión del Senado sesionará para debatir sobre el pedido de facultades legislativas, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, los exhortó a aprobarlas. En ese sentido, afirmó que es "una oportunidad de oro" que tiene como finalidad priorizar las necesidades del país.

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