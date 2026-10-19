Diputado fujimorista cuestiona a senadores que no asistirán al debate de facultades: "Se pintan tal cual son"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado de Fuerza Popular, César Manuel Revilla, cuestionó a los senadores que anunciaron que no asistirán a la sesión de la Comisión de Constitución, programada para este lunes 19 de octubre, en medio del debate sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno.

Diputado fujimorista cuestiona a senadores

Como parte de sus declaraciones a Exitosa, César Manuel Revilla de Fuerza Popular, criticó la postura de sus colegas y los acusó de mantener una conducta obstruccionista.

"Se pintan tal cual son, si no quieren participar en el debate, no quieren apoyar las facultades, si no les importa el país, es la conducta de la izquierda, la conducta obstruccionista que estamos viendo en este parlamento", manifestó.

Siguiendo esa línea, Revilla sostuvo que el documento que contiene la solicitud del Ejecutivo debe ser sometido a votación en la comisión antes de continuar con el procedimiento parlamentario correspondiente en el Senado. Asimismo, expresó su expectativa de que otros legisladores participen en la sesión y permitan que el debate avance.

Senadores anuncian que no participarán en la sesión

La sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores fue convocada para este lunes 19 de octubre, a las 11:00 a. m. Ante ello, algunos parlamentarios se pronunciaron sobre el pedido de facultades legislativas y comunicaron que no asistirán.

Entre ellos figuran el senador Humberto Morales, de Juntos por el Perú, y la legisladora Ruth Luque, quienes expresaron su posición. Sus posturas se producen en medio de las discrepancias entre los representantes de distintas agrupaciones políticas sobre la solicitud presentada por el Ejecutivo.

Por su parte, el diputado Tito Rojas, de Juntos por el Perú, cuestionó la necesidad de otorgar facultades legislativas al Gobierno y sostuvo que el Ejecutivo puede adoptar medidas sin recurrir a este mecanismo.

Martha Moyano critica ausencia de parlamentarios

En tanto, la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano también se pronunció sobre los parlamentarios que anunciaron que no participarán en la sesión. La legisladora cuestionó su postura y sostuvo que estas decisiones buscan obstaculizar las iniciativas del Poder Ejecutivo.

"Estos grupos lo único que quieren es petardear la democracia y petardear cualquier propuesta que tenga el Ejecutivo", declaró.

Finalmente, las posiciones de los legisladores evidencian las diferencias políticas en torno al pedido de facultades legislativas del Gobierno. Mientras representantes de Fuerza Popular cuestionan la posible inasistencia de algunos senadores, otros parlamentarios han expresado sus reparos sobre la necesidad y el alcance de las atribuciones solicitadas.