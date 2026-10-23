Keiko Fujimori inaugura sistema de agua potable y alcantarillado en Arequipa: "Se han demorado décadas"

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, inauguró el reservorio N-31 y las obras de agua potable y alcantarillado en el distrito de Cerro Colorado, región Arequipa, que beneficiarán a más de 30 mil habitantes. El proyecto, busca mejorar el acceso a estos servicios básicos y las condiciones de vida de las familias beneficiarias.

Keiko Fujimori destaca importancia del agua potable en Arequipa

Durante la ceremonia, la mandataria destacó el tiempo que tomó concretar la obra y agradeció la participación de las autoridades involucradas en su ejecución y financiamiento.

"Para mí es motivo de muchísima alegría haber inaugurado esta gran obra. Una obra de agua potable y alcantarillado trae muchísimos beneficios. En esta obra se han demorado décadas para poder hacerlo realidad", manifestó.

Asimismo, Keiko Fujimori saludó el trabajo conjunto de las autoridades y resaltó la participación del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, en las gestiones para conseguir los recursos necesarios como el financiamiento del Banco Mundial.

"Saludo el esfuerzo en conjunto de todas las autoridades y el esfuerzo final y decisivo que el ministro Arnillas le puso para lograr ese financiamiento", señaló.

En otro momento de su discurso, la jefa de Estado resaltó la importancia del acceso al agua potable para la salud pública y sostuvo que este servicio contribuye a enfrentar problemas como la anemia en el país.

La actividad forma parte del viaje de trabajo número 24 de la mandataria, quien estuvo acompañada por autoridades del sector Vivienda y representantes regionales y locales. Como parte de la ceremonia, se contempló un recorrido por las instalaciones y la apertura simbólica de un caño en la vivienda de una familia beneficiaria.

Pobladores de Cerro Colorado solicitan nuevas obras

Durante su visita a Arequipa, Keiko Fujimori también se refirió a los proyectos pendientes en la región y señaló que existen obras que requieren ser destrabadas para atender las necesidades de la población.

"He recibido de los dirigentes y su alcalde el proyecto que piden, pistas y veredas que se ven afectadas porque no se cambian en décadas", indicó, en referencia a las solicitudes presentadas por los representantes locales.

Finalmente, Keiko Fujimori resaltó la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades para concretar proyectos de saneamiento que mejoren la calidad de vida de la población. La inauguración del sistema en Cerro Colorado marca un avance en el acceso al agua potable y alcantarillado para más de 30 mil habitantes de Arequipa luego de tantos años.