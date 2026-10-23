Luis Galarreta sobre Juntos por el Perú: "Hay senadores y diputados que quieren apoyar a su región"

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se refirió a las diferencias políticas en el Congreso y al diálogo con las bancadas para alcanzar acuerdos sobre las facultades legislativas delegadas. En ese contexto, sostuvo que algunos integrantes de Juntos por el Perú (JP) estarían dispuestos a respaldar iniciativas en beneficio de sus regiones.

Galarreta se pronuncia ante las facultades legislativas

Durante sus declaraciones para Canal N, el jefe del gabinete ministerial defendió la importancia de priorizar los intereses del país por encima de las discrepancias políticas y señaló que la discusión sobre las facultades delegadas forma parte del procedimiento habitual entre el Ejecutivo y el Parlamento.

"Ha habido un sector que creo que ha puesto al país primero, que ha considerado que esto no se trata del Gobierno de la presidenta Fujimori, sino al Perú, a los ciudadanos, al problema que tiene cada ciudadano en su metro cuadrado", manifestó.

Asimismo, Galarreta explicó que corresponde al Congreso evaluar las solicitudes de facultades legislativas presentadas por el Ejecutivo y decidir si las acepta, modifica o rechaza. Asimismo, negó que el Gobierno haya condicionado el diálogo a la aprobación de una cantidad de facultades.

"No es verdad tampoco que nosotros hayamos dicho que son las 66 o nada. Pueden haber sido 70, es lo que se preparó en ese momento", afirmó.

#AlFinalDelDía | Luis Galarreta, PCM: En Juntos por el Perú hay varios senadores y diputados que quieren apoyar a su región Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/qb3jeEvrwS October 23, 2026

Reconoce dificultades en la comunicación con las bancadas

Por otro lado, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros reconoció que habría existido un problema de comunicación con las fuerzas políticas.

En esa línea, indicó que se realizaron reuniones con representantes de los servicios de inteligencia, el Poder Judicial y el Ministerio Público para definir cómo ejecutar las medidas contempladas en el plan de gobierno.

"Creo que ha habido un tema de comunicación que lo hemos retomado hace una semana y media. Después de la campaña hemos estado más avocados a los embudos, a las trabas que había para enfrentar a la criminalidad", señaló.

También, mencionó que el Ejecutivo ha tenido que afrontar diferencias de criterios con otras instituciones del sistema de justicia, lo que representa un desafío para implementar las propuestas de seguridad ciudadana.

Luis Galarreta afirma que JP quiere apoyar a las regiones

Al referirse a Juntos por el Perú, consideró que existen integrantes de esa agrupación política interesados en respaldar iniciativas que beneficien a sus respectivas regiones.

"Yo creo que Juntos por el Perú incluso hay varios diputados y senadores que sí quieren apoyar a su región, pero creo que estamos en un plazo para llegar a acuerdos. Noventa días, estás empezando recién, es muy difícil", expresó.

Finalmente, Galarreta destacó la disposición de algunos integrantes de Juntos por el Perú para respaldar iniciativas en favor de sus regiones, aunque subrayó que alcanzar acuerdos dependerá del diálogo y la voluntad de las bancadas.