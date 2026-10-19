JP reitera su rechazo a otorgar facultades al gobierno de Fujimori: "No las necesitan", afirma el senador Humberto Morales

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador Humberto Morales, de la bancada de Juntos por el Perú (JP), reiteró su rechazo a otorgar facultades legislativas al gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori en su actual mandato al señalar que no las necesitan.

JP reitera su rechazo a otorgar facultades

En comunicación con Exitosa, el parlamentario aseguró que el Ejecutivo no necesita estas atribuciones y cuestionó la forma en que se viene desarrollando el debate en el Senado, al considerar que no se están respetando los acuerdos alcanzados para promover el diálogo.

"Hasta el momento se mantiene nuestra posición, nuestra posición es no delegar facultades porque no las necesitan. No solo en nuestra posición, ya se ha demostrado al país que no necesitan estas facultades", sostuvo el legislador al defender la postura de su bancada frente al pedido del Gobierno.

Asimismo, Morales cuestionó que el debate continúe sin considerar los acuerdos suscritos por representantes de distintas alianzas políticas. Según explicó, existía un documento firmado democráticamente con una disposición favorable al diálogo, pero este no habría sido incorporado en la agenda correspondiente.

Sobre convocatoria en la Comisión de Constitución del Senado

Tras ser consultado sobre la convocatoria programada para este lunes 19 de octubre en la Comisión de Constitución del Senado, donde se retomaría el debate sobre el pedido de facultades legislativas, el senador anunció que no participará de la sesión.

"Mi decisión personal es no asistir porque ellos insisten en lo mismo, se está tratando de dialogar y no sé ningún esfuerzo por el diálogo. Quieren seguir imponiendo su situación antidemocrática", afirmó durante la entrevista con Exitosa.

El legislador sostuvo que las decisiones adoptadas mediante votación deben ser respetadas para permitir que las discusiones parlamentarias avancen. En ese sentido, insistió en que la disposición al diálogo debe prevalecer entre las diferentes bancadas para alcanzar acuerdos.

JP cuestiona la capacidad de gobierno del fujimorismo

Por otro lado, Morales consideró necesario mantener reuniones constantes entre las fuerzas políticas para abordar las diferencias en torno a la delegación de facultades. Sin embargo, cuestionó la capacidad del Ejecutivo para conducir el país y acusó al fujimorismo de intentar imponer sus decisiones.

"Han demostrado, por lo demás, que no están en la capacidad de gobernar. El fujimorato está acostumbrado a imponer antidemocráticamente sus decisiones y eso no puede continuar, es algo que hay que frenar", expresó.

Finalmente, Juntos por el Perú mantiene su rechazo al pedido del Ejecutivo y plantea que cualquier avance en el debate debe partir del respeto a los acuerdos parlamentarios y la búsqueda de consensos entre las bancadas.