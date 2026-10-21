Sunass: Lima cuenta con 433 puntos de abastecimiento de agua potable ante sismos y fenómeno El Niño

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima cuenta con 433 puntos de abastecimiento de agua potable que pueden utilizarse ante emergencias provocadas por sismos o el fenómeno El Niño. La infraestructura incluye instalaciones destinadas a facilitar la distribución alternativa del recurso, mientras Sedapal deberá informar cuáles estarán operativas cuando ocurra una emergencia.

Sunass fiscaliza los puntos de abastecimiento de agua

Los 433 puntos comprenden 389 hidrantes y 44 cámaras especiales. Estas instalaciones forman parte de la infraestructura prevista para facilitar el acceso al agua potable cuando se interrumpa el suministro habitual. Su funcionamiento resulta necesario para atender a la población durante situaciones de emergencia.

La supervisión de Sunass incluye la revisión de las condiciones de la infraestructura y de los elementos necesarios para distribuir el recurso. Entre los aspectos evaluados figuran las tuberías, válvulas, sistemas de cloración y posibles fugas, con el objetivo de identificar problemas que deban corregirse.

Durante las inspecciones, la entidad también detectó instalaciones que necesitan mantenimiento correctivo, mejoras o accesorios para abastecer a varios usuarios simultáneamente. Estas observaciones forman parte de la evaluación de los puntos que podrían utilizarse para distribuir agua potable si un desastre natural afecta el servicio regular.

¿Dónde ubicar los puntos de agua potable en Lima?

La ciudadanía puede consultar la ubicación de estas instalaciones mediante Cami Yaku Sunass, una plataforma interactiva que permite identificar los puntos de abastecimiento de agua potable en Lima. Esta herramienta facilita la búsqueda de infraestructura cercana y ofrece información útil para conocer las alternativas disponibles ante posibles interrupciones del servicio habitual.

En caso de una emergencia, Sedapal deberá comunicar cuáles de los 433 puntos estarán operativos para atender a la población. Esta información permitirá conocer qué instalaciones podrán utilizarse para el abastecimiento alternativo, dependiendo de las condiciones en que se encuentren después de un sismo u otro evento que afecte la continuidad del servicio.

Puntos de agua potable.

La distribución también podrá realizarse mediante camiones cisterna, especialmente en las zonas donde los puntos disponibles no sean suficientes para atender las necesidades de las familias afectadas. Este mecanismo permitirá complementar el abastecimiento en lugares donde el suministro regular haya sido interrumpido o donde se requieran otras formas de distribución de agua potable.

La preparación ante sismos y el fenómeno El Niño también requiere revisar las condiciones de la infraestructura y coordinar las acciones necesarias para responder a una emergencia. Por ello, la ubicación de los puntos, su estado operativo y las medidas de distribución forman parte de la información relevante para la atención de la población.