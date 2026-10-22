MTC reporta que más de noventa puentes están en estado crítico ante la inminente llegada del fenómeno El Niño

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha reportado una situación delicada respecto a la infraestructura vial ante el posible impacto del fenómeno El Niño. Según el ministro José Angello Tangherlini, se han identificado más de 90 puentes en todo el país que se encuentran actualmente en un estado crítico de conservación.

La autoridad menciona que para mitigar estos riesgos se busca la aprobación del crédito suplementario en el Congreso. Esta medida permitirá intervenir estructuras colapsadas, como el puente Chancay, y asegurar la conectividad nacional mediante la rápida instalación de unidades modulares ante futuras emergencias climáticas.

Diagnóstico nacional de puentes críticos

El titular de la cartera de Transportes ha enfatizado que la evaluación técnica ha sido proporcionada por Ositrán, el ente regulador encargado de supervisar las vías. Este diagnóstico es fundamental para priorizar las intervenciones urgentes en diversas regiones.

"Nosotros tenemos un diagnóstico que ha sido facilitado por Ositrán, que es el ente regulador, donde tenemos en estado crítico en diferentes niveles, por encima de 90 puentes en todo el país. sobre estos puentes es que tenemos que tener espacial atención", dijo José Angello Tangherlini, ministro de Transportes y Comunicaciones.

El funcionario destacó que la respuesta gubernamental incluye la asignación de recursos específicos para reparar infraestructuras dañadas durante el año pasado. Además, con el presupuesto necesario, el ministerio podrá ejecutar los trabajos de reconstrucción en puntos estratégicos, manteniendo la seguridad vial y la conectividad constante.

"Es importante también mencionar que estamos ya interviniendo con el crédito suplementario que está próximo a ser aprobado en el Congreso de la República, el puente Chancay, que fue un puente que se cayó el año pasado", dijo el ministro de Estado para los medios de comunicación.

Plan de contingencia con puentes modulares

Ante la llegada de eventos climáticos, el sector ha gestionado la disposición de 77 estructuras temporales para su despliegue inmediato. Estos elementos son esenciales para restablecer el tránsito en las vías nacionales cuando se presenten los desastres naturales.

"Cuando ocurra una emergencia, los puentes van a ser desplazados de manera rápida y colocados para poder restablecer la transitabilidad en la vía nacional. Nosotros sí hemos desplazado 20 hasta la zona norte para la prevención de emergencias. En total, el Ministerio a diciembre va a contar con un total de 77 puentes modulares para ser distribuidos en todo el país", dijo.